Perioada 2 – 8 august

„Lume, lume… hai la târg!”

În perioada 3-5 august, între orele 9:00-20:30, la Muzeul Satului Bucovinean va avea loc evenimentul „Lume, lume… hai la târg!”, la care vor participa meşteri populari din toată ţara, vor fi expuse spre vânzare produse pentru toate gusturile şi buzunarele, bunătăţi gastronomice, dar nu vor lipsi nici spectacole de calitate. În cele trei zile, vor fi organizate la Muzeul Satului Bucovinean şi ateliere interactive pentru copii şi adulţi. Sâmbătă, 4 august, de la ora 18:00, va susţine un concert trupa Corbu, iar duminică, 5 august, de la ora 18:00, vor urca pe scenă Ovidiu Lipan Ţăndărică şi Fanfara Shukar din 10 Prăjini. Evenimentul este organizat de Muzeul Bucovinei şi Consiliul Judeţean Suceava.

Festivalul de teatru pentru liceeni Magic Fest

Festivalul de teatru pentru liceeni Magic Fest a ajuns anul acesta la cea de a X-a ediţie, perioada de desfăşurare fiind 1-10 august 2018. Evenimentul este realizat de Asociaţia Magimedia Suceava, în parteneriat cu Teatrul Municipal ”Matei Vişniec” şi Colegiul Naţional ”Petru Rareş”. Tema acestei ediţii, ”Meet me at the X-roads”, îşi propune să îi invite pe toţi cei pasionaţi de teatru într-o călătorie unde sufletele tinere şi vivace se întâlnesc, imaginea de ansamblu fiind văzută prin prisma artei.

Târgul de Antichităţi, la Iulius Mall

De vineri până duminică inclusiv, la parterul Iulius Mall se desfăşoară Târgul de Antichităţi. Toţi cei pasionaţi de frumos şi de poveştile trecutului vor descoperi obiecte aparte, care să le îmbogăţească colecţiile sau să ofere un plus de personalitate locuinţei lor. Târgul reuneşte numeroşi expozanţi din toate colţurile ţării, dornici să prezinte obiectele cu patina timpului: piese de mic mobilier, tablouri, statuete, bijuterii şi argintărie, ceasuri de colecţie (de masă, de şemineu, de buzunar, de mână), numismatică, filatelie, porţelanuri şi alte articole ornamentale. În plus, brandurile prezente în Iulius Mall Suceava continuă promoţiile estivale, care ajung şi până la 70%. Piese vestimentare în tendinţe, încălţăminte perfectă pentru planurile de vacanţă, cosmetice şi accesorii mult dorite, articole sportive care invită la mişcare şi multe altele sunt acum la oferte ispititoare.

Sâmbătă, 4 august

Miting aviatic „Suceava Air Show”

Ediţia din acest an, a VII-a, a mitingului aviatic „Suceava Air Show” organizat pe Aeroportul „Ştefan cel Mare” Suceava va avea loc în data de 4 august, între orele 16.00-21.00.



Duminică, 5 august

Spectacolul „Mica Sirenă”, la Iulius Mall

Duminică, 5 august 2018, de la ora 16.00, prichindeii primesc o invitaţie surpriză din partea Iulius Mall Suceava. La etajul mallului, vor avea ocazia de a se întâlni cu prinţesa mărilor şi a oceanelor din minunata poveste „Mica Sirenă”. Spectacolul este susţinut de Teatrul la Cinema Bucureşti şi este o adaptare plină de umor, care le oferă celor mici prilejul de a se distra alături de personajele lor preferate: Ariel, Ursula, Regele Triton, Eric şi Crabul Roşu. Micii spectatori vor fi alături de prinţesa mărilor, care decide să renunţe la viaţa de sirenă pentru a câştiga inima prinţului Eric, apelând la vrăjitoarea Ursula. Dar oare se va descurca Ariel în lumea oamenilor? „Mica Sirenă” este un show live de teatru interactiv, sub forma unui joc, recomandat copiilor cu vârste cuprinse între 3 şi 7 ani. Participarea este gratuită.