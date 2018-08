La Teatrul ”Matei Vişniec” Suceava

Festivalul de teatru pentru liceeni Magic Fest a ajuns anul acesta la cea de a X-a ediţie, perioada de desfăşurare fiind 1-10 august 2018.

Evenimentul este realizat de Asociaţia Magimedia Suceava, în parteneriat cu Teatrul Municipal ”Matei Vişniec” şi Colegiul Naţional ”Petru Rareş”.

Ca şi în anii precedenţi, festivalul îşi propune să adune tinerii actori de liceu din toată ţara, pentru a-şi prezenta spectacolele pregătite dinaintea festivalului (această activitate va avea loc la Teatrul Municipal ”Matei Vişniec”), precum şi scenetele compuse în cadrul atelierelor de teatru (care se vor desfăşura la Colegiul Naţional ”Petru Rareş”), coordonate de actori profesionişti sau studenţi la Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică ”I. L. Caragiale” din Bucureşti.

Tinerii actori vor primi şi un feedback din partea juriului format tot din actori profesionişti, după fiecare spectacol.

De asemenea, nu trebuie uitate nici momentele de teatru non-verbal, ”magic moments”, ce vor fi pregătite pe parcursul atelierului de noapte, ”magic workshop”.

Sărbătorindu-şi un deceniu, festivalul Magic Fest şi-a extins orizontul, în program fiind înscrise şi spectacole în limba română (în trecut acestea erau doar în limba engleză).

Pentru cei ce vor să participe individual, a fost inaugurată, de asemenea, secţiunea de One Man Show/One Woman Show.

Tema acestei ediţii, ”Meet me at the X-roads”, îşi propune să îi invite pe toţi cei pasionaţi de teatru într-o călătorie unde sufletele tinere şi vivace se întâlnesc, imaginea de ansamblu fiind văzută prin prisma artei.