Hotărâre

Taxele la Școala de Arte „Ion Irimescu” din Suceava vor rămâne neschimbate în noul an școlar. Consiliul Județean Suceava a aprobat, în ultima ședință, o hotărâre privind stabilirea taxelor de școlarizare pentru anul 2018 – 2019 la Școala de Arte „Ion Irimescu”, singura noutate fiind introducerea unei taxe de frecvență pentru disciplina de dansuri populare.

Potrivit acestei hotărâri, taxa de selecție a candidaților înscriși pentru examenul de admitere în primul an de studiu va fi de 30 de lei/elev. Taxa de frecvență va rămâne și în noul an școlar la nivelul de 550 de lei/elev/an și va fi plătită pentru disciplinele pian, vioară, orgă, nai, canto, saxofon, chitară, clarinet, trompetă, acordeon, pictură-iconografie, grafică, arte video (foto-video), artă decorativă, dans de societate, instructor de dans popular. În noul an școlar nu se va plăti taxa de frecvență pentru disciplinele care vizează păstrarea tradițiilor, respectiv ansamblu folcloric, instrumente populare tradiționale, fluier, tilincă, ocarină, cimpoi, cobză, caval și artă populară, ouă încondeiate, cusut, țesut, brodat și ceramică. De precizat că de anul acesta s-a introdus o nouă taxă de frecvență a cursurilor, de 150 de lei, pentru disciplina dans popular. O altă taxă care rămâne neschimbată este cea pentru eliberarea diplomei de absolvire, în sumă de 50 de lei.