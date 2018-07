Provocare

O tânără din Suceava, Sabina Lelcu, în vârstă de 26 de ani, a absolvit recent Cursul pentru jurnaliştii care transmit din zone de conflict. Tânăra se pregăteşte pentru o eventuală plecare în teatrele de război şi îşi propune să redacteze o lucrare de cercetare amplă axată pe riscurile la care se supun adepţii jurnalismului de investigaţie. Tânăra este redactor/prezentator la un post de televiziune din Cluj-Napoca, colaborator al Ziarului Făclia şi al publicaţiei online clujlife.ro. A absolvit Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” din Suceava, Facultatea de Jurnalism din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, şi programul masteral Media Communication, din cadrul aceleiaşi instituţii de învăţământ superior. Sabina este şi absolventă a Şcolii de Radio City FM Bucureşti (2013), iar în prezent se pregăteşte pentru studiile doctorale.

„Sunt fascinată de oamenii de sub arme”

În fiecare an, Direcţia de Informare şi Relaţii Publice a Ministerului Apărării Naţionale organizează un curs pentru jurnaliştii care transmit din zone de conflict. După o selecţie riguroasă, 20 de reprezentanţi mass-media din toată ţara au şansa de a se pregăti pentru meseria de corespondent de război. Sabina Lelcu a fost printre cei 20 de jurnalişti selectaţi pentru acest curs. „A fi corespondent de război este mai mult decât o meserie. Un jurnalist care profesează într-o zonă de conflict armat se expune în fiecare secundă unor pericole iminente. Dincolo de materialele transmise, este nevoie de mult curaj, determinare şi patriotism. Am avut întotdeauna această pasiune pentru uniforma militară, dar şi pentru uniformă, în general. Copil fiind, mă opream adesea şi priveam paramedicii SMURD din Suceava, pompierii, militarii sau poliţiştii. În facultate am constatat că în România, jurnalismul de investigaţie, în special cel de război, este tratat cu superficialitate. Aşa că mi-am redactat lucrarea de licenţă pe această temă şi am concluzionat că sunt fascinată de oamenii de sub arme”, ne-a spus Sabina.

„Câţi dintre noi ar putea pleca zilnic la muncă cu ideea că e posibil să nu se mai întoarcă?”

Instrucţia celor 20 de jurnalişti a fost una foarte riguroasă. Prima zi de instrucţie, după cum şi-o aminteşte Sabina, a început cu o prezentare a caracteristicilor din teatrele de operaţii. A urmat deplasarea în Portul Militar Constanţa şi vizitarea submarinului Delfinul. Oamenii de presă au fost echipaţi cu vestă, cască antiglonţ şi mască contra gazelor şi au participat la un curs de instruire medicală, unde au învăţat să oprească sângerări, să panseze răni şi să transporte răniţi. „Am trăit una dintre cele mai extreme şi fascinante experienţe din viaţa mea, încă nu mi-am revenit. Pot să vă povestesc că într-una din zile, în timpul unui exerciţiu de salvare a unui militar rănit, ne-am amuzat pe seama faptului că targa era destul de grea şi l-am scăpat. Atunci comandantul Ghibu ne-a oprit din misiune şi ne-a spus că o hemoragie internă poate fi fatală. O chestiune de câteva secunde, soldatul nostru murise. Ne-a întrebat pe un ton sever: Care dintre voi va merge acasă la familia lui cu steagul pe braţe şi îi va spune soţiei şi celui mic că nu mai are tată? De atunci n-am mai râs. El făcuse asta de 12 ori. M-am tot întrebat apoi câţi dintre noi ar putea pleca zilnic la muncă cu ideea că e posibil să nu se mai întoarcă”, ne-a povestit suceveanca.

„Am dat piept cu fricile şi mi-am depăşit limitele”

Ziua a doua a instruirii jurnaliştilor a debutat cu un exerciţiu de prezentare a modului de acţiune în zone urbane de mare risc. A avut loc instructajul tragerii cu armamentul de infanterie, instrucţia genistică EOD şi cupa jurnalistului la tir. Pentru o zi, participanţii s-au transformat în scafandri şi au făcut salturi din RHIB sub atenta supraveghere a Forţelor pentru Operaţii Speciale. Sabina a avut colegi care nu mai văzuseră marea sau care o urau din cauza unor decese în familie. „Nu e un secret, mie însămi mi-e frică de apă. Întotdeauna am fugit de necunoscutul şi adâncimile ei. Cu toate acestea, în apă, am simţit că e una dintre acele zile. Acelea puţine... pe care nu le uiţi niciodată. Una dintre cele mai frumoase. Am făcut scufundări şi salturi. Am dat piept cu fricile şi mi-am depăşit limitele. Aşa cum spunea pe barcă unul dintre băieţii de la GNFOS: Cine decide care îţi sunt limitele?!”, spune Sabina. În următoarele două zile, viitorii corespondenţi de război au ieşit în larg cu Fregata Regele Ferdinand şi au făcut exerciţii de antrenament pe mare. Au urmat cursurile de topografie militară, tehnici de supravieţuire şi traseu cu obstacole, sub îndrumarea Batalionului de Infanterie Marină. Zborul cu Spartanul şi elicopterele PUMA IAR 300, de pe Aerodromul Mihail Kogalniceanu, le-a facilitat drumul spre Poligonul Babadag, unde a avut loc un exerciţiu tactic integrator. O parte dintre jurnalişti au fost răpiţi şi supuşi unor „torturi”, ca mai apoi să fie aplicat planul de salvare.

Îşi doreşte misiuni în zone de război

Într-o altă zi jurnaliştii au plecat de pe Baza Mihail Kogălniceanu cu SPARTANUL şi cu un elicopter PUMA IAR 300. „Am îngânat o cruce”, povesteşte suceveanca, iar comandorul i-a strâns palmele. „La 3.000 de metri s-a deschis trapa şi cerul a venit mai aproape. Patru paraşutişti şi-au luat zborul, iar cel din urmă ne-a salutat milităreşte. Printre sunetele blitz-urilor mi-am dat seama că nici o poză, nici un cuvânt n-ar putea să descrie lacrimile de fericire. Mi-am spus: cât de mică sunt, iar ei... cât de mari”, ne-a împărtăşit Sabina o altă experienţă din perioada de instrucţie. Începând cu anul 2004 şi până în prezent, 278 de jurnalişti au absolvit cursul organizat de Ministerul Apărării Naţionale. Cei mai mulţi dintre ei s-au pregătit pentru misiunile din Afganistan şi Irak”. Dacă oamenii ar întreba-o pe jurnalista Sabina Lelcu: „vei merge în Afganistan? În Siria? În Irak?”, Sabina cu siguranţă va răspunde: „Da, voi merge când mi se va cere. Cred că oamenii trebuie să vadă, prin ochii noştri, poveştile acestor eroi. Şi dacă ar fi uşor... oricine ar putea face asta”. Ediţia cu numărul XV a Cursului pentru jurnaliştii care transmit din zone de conflict s-a desfăşurat în garnizoanele Constanţa, Mangalia şi Babadag. La ceremonia de închidere din Portul Militar, promoţia 2018 a dedicat activităţile sublocotenenţilor (post-mortem) Dan Ciobotaru şi Paul Caracudă, căzuţi la datorie în Afganistan, în timpul unei misiuni de luptă pe 23 iunie 2010.