Recunoaştere

Consiliul Judeţean Suceava, prin preşedintele Gheorghe Flutur, a conferit, sâmbătă, distincţia “Meritul Bucovinei” unui număr de 41 de suceveni din diaspora, ale căror realizări profesionale fac să se vorbească despre România şi despre Bucovina cu respect şi cu admiraţie.

Evenimentul „Poveştile de succes ale sucevenilor din diaspora” face parte din calendarul „Lunii Diasporei”, manifestare iniţiată de preşedintele Flutur şi ajunsă la a III-a ediţie.

Cei 41 de suceveni cărora le-a fost acordată distincţia, direct sau prin reprezentanţi, sunt cercetătoarea Cleopatra Căbuz (SUA), scriitorul Norman Manea, stabilit în SUA, consilierul Papei Francisc, Ionuţ Strejac (Vatican), managerul Monica Cojocneanu ( SUA), scriitorul Constantin Rusu Bucovineanu (SUA), regizorul şi profesorul universitar Liviu Dospinescu (Canada), designerul vestimentar Cristina Ghivnici (Marea Britanie), artistul plastic Luminiţa Bogdan (Germania), medicul psihiatru Camelia Botez (Franţa), profesorul Ștefan Agrigoroaei (Belgia), mediatorul cultural Rodica Manciu (Italia), scriitoarea şi univ. Oana Ursache (Spania), sportivul Mihai Burciu (Republica Moldova şi Spania), scriitoarea şi profesoara Ana-Maria Cuciureanu (Grecia), scriitoarea şi univ. Nicole Vasilcovschi (China), antreprenorul Lucian Ursaciuc (Austria), Asociaţia Lucian Blaga din Madrid – reprezentată de Gheorghe Vinţan, profesorul Andreea Raluca Maierean (SUA), producătorul şi realizatorul TV Cristian Boghian (SUA), profesorul Constantin Grigoruţ (Noua Zeelandă), organizatorul de evenimente Alina Balaţchi (Marea Britanie), universitarul Cristina Lauric (Marea Britanie), filologul Stanca Scholz –Cionca (Germania), pictorul de icoane Ciprian Zancu (Italia), muzicianul Bondy Stenzler (Israel), omul de afaceri Mihai Dohotar (Grecia), artistul şi profesorul Cristian Ruscior (Austria şi Israel), diplomatul Elena Ștefoi (Senegal), Uniunea Jurnaliştilor Români de Pretutindeni, reprezentată de Andi Rădiu, membru în conducerea asociaţiei, reprezentant al românilor din Italia în cadrul asociaţiei, Grupul folcloric Bucovina – Atlanta (SUA), reprezentat de Garofaş Milici, fraţii Constantin şi Nichifor Boca, antreprenori (Marea Britanie), profesorul Georgeta Bradaţan (Marea Britanie), istoricul Ștefan Lemny (Franţa), prezentatorul TV Daniela Prepeliuc (Belgia şi Franţa), fondatorul Crystals of London, Mariana Tipa, Liga Culturală pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni, reprezentată de Adrian Apetrei (SUA) şi inginerul Mihai Bilauca (Irlanda).

Alte două personalităţi, dramaturgul Matei Vişniec (Franţa) şi rabinul Rafael Shaffer (Israel) au primit, de asemenea, “Meritul Bucovinei”, în cursul acestui an, iar rezumatul realizărilor lor a fost prezentat tot cu ocazia debutului ediţiei din acest an a “Lunii Diasporei”.

Distincţia a mai fost acordată şi pentru suceveni de succes reveniţi din diaspora, la această categorie ordinul fiindu-i conferit tânărului inginer Bogdan Bălăuţă, care s-a întors să profeseze în România după studii aprofundate în Germania, Belgia şi SUA.

Universitarul Oana Ursache a dedicat distincţia primită şi personalului Spitalului de Urgenţă Suceava

Medaliile şi diplomele au fost înmânate de preşedintele CJ, Gheorghe Flutur, iar prezentarea celor cărora le-au fost conferite a fost făcută de caricaturistul Mihai Pînzaru-PIM.

Preşedintele Flutur a evidenţiat, de asemenea, realizările profesionale ale sucevenilor nominalizaţi şi a subliniat faptul că aceştia păstrează legături strânse cu ţara natală. Totodată, el a remarcat „cu tristeţe” câte minţi sclipitoare îşi valorifică potenţialul în afara graniţelor, apreciind că principala vină pentru această pierdere pentru ţară o are clasa politică şi incapacitatea acesteia de a produce guvernări eficiente. ”Noi, politicienii, trebuie să facem mai mult”, a spus Flutur, „mai mult” atât pentru cei din ţară, cât şi pentru cei plecaţi în străinătate, care ar avea poate astfel motivaţii să revină. De asemenea, preşedintele CJ i-a invitat pe sucevenii din diaspora la dialog pe tema proiectelor de dezvoltare a judeţului.

Acordarea „Meritului Bucovinei” a produs mari emoţii în rândul celor nominalizaţi, lucru care s-a văzut în toate luările de cuvânt. Chiar dacă activitatea le este recunoscută şi în ţările de adopţie, a fost vizibil că aprecierea acasă a meritelor pe care le au, ca profesionişti în domeniile lor, a însemnat mult pentru cei care au fost sâmbătă la Palatul Administrativ.

Scriitoarea Oana Ursache, lector la Universitatea Granada, a declarat că „Meritul Bucovinei” este „premiul sufletului meu!” şi l-a dedicat „tuturor celor care învaţă limba română, copiilor mei care s-au făcut adulţi fără mine, în absenţa mea, tuturor foştilor mei elevi şi studenţi, universităţii mele din Suceava şi din Granada, lui Liviu (n.r. Dospinescu, alături de care în studenţie a jucat rolul EA, din Delir în doi, de Eugen Ionescu, rol pentru care a primit premiul pentru cea mai bună interpretare feminină neprofesionişti, la prima ediţie a Festivalul Internaţional de Teatru Studenţesc de la Sibiu) pentru bucuria enormă de atunci, i-l dedic lui George Cotos care a murit înainte să ajungă să revadă Straja, autorului anonim care a creat minunăţia de <Cânta cucu-n Bucovina>”.

Spre surpriza tuturor, Oana Ursache a dedicat distincţia şi „tuturor medicilor, infirmierelor, asistentelor, managementului Spitalului Judeţean din Suceava, care este exact un spital din Occident. Pentru că ieri ne-am simţit iubiţi, îngrijiţi, alintaţi la serviciul de urgenţe şi am plecat acasă fericiţi! Nu am crezut până când nu am văzut. Îmi cer scuze că nu v-am crezut, dragi prieteni, când îmi povesteaţi! Omul sfinţeşte locul!”.

Tot cu emoţie, bunicul tânărului inginer Bogdan Bălăuţă a sărutat medalia acordată nepotului său.

După înmânarea distincţiilor, participanţii au fost invitaţi la o lansare de carte şi la vernisajul unei expoziţii dedicate Marii Uniri, la Biblioteca Bucovinei I.G. Sbiera şi la vernisajul expoziţiei „Dor de casă”, la Muzeul Bucovinei. După-amiază, programul a cuprins vizitarea Cetăţii de Scaun a Sucevei şi un spectacol susţinut de formaţii artistice din România, Polonia, Ungaria şi Ucraina, participante la Festivalul Internaţional de Folclor Întâlniri Bucovinene, ediţia a XXIX-a, la Muzeul Satului Bucovinean.