Accidente stupide

Trei bicicliști au ajuns la spital în interval de câteva ore, în urma unor accidente stupide, căzând pur și simplu în drum.

Șirul de accidente a început joi seară, în jurul orei 19.20. Un bărbat în vârstă de 56 de ani, din Păltinoasa, se deplasa pe o bicicletă, pe DN 17, la Păltinoasa, iar la un moment dat s-a dezechilibrat și a căzut în rigola de scurgere a apei pluviale, lovindu-se la cap și în zona feței.

Bărbatul a fost transportat cu o ambulanță la Spitalul din Gura Humorului, de unde a fost transferat la Spitalul Județean, cu traumatism cranio-cerebral și traumatism facial ușor. Bărbatul era băut, etilotestul indicând concentrația de 0,54 miligrame per litru alcool pur în aerul expirat.

Aproximativ la aceeași oră, joi seară, în jurul orei 19.30, pe DJ 178C, pe raza comunei Frătăuții Noi, o fată în vârstă de 24 de ani, din Frătăuții Noi, a căzut de pe bicicleta cu care se deplasa, rănindu-se în zona feței.

Fata a fost dusă mai întâi cu un autoturism la Spitalul Municipal Rădăuți, ulterior fiind transferată la Spitalul Județean Suceava, în vederea efectuării de investigații mai amănunțite. Aceasta avea și un traumatism cranian destul de sever și o contuzie de umăr stâng.

În noaptea de joi spre vineri, în jurul orei 1.40, poliția a fost sesizată că un bărbat din Fântânele a căzut pe drumul județean din comună și este rănit. Acesta avea contuzii la nivelul mâinilor, fiind transportat la UPU Suceava. Biciclistul le-a relatat polițiștilor că a căzut în momentul în care i-a sunat telefonul și a luat ambele mâini de pe coarne, pentru a vorbi.

Aparent banale, aceste accidente cu bicicliști sunt o mare problemă în județul Suceava. O statistică recentă arăta că de la începutul acestui an în județau avut loc 64 de accidente rutiere cu implicarea bicicliştilor. O treime din bicicliştii implicaţi în accidente erau sub influenţa alcoolului. Multe dintre accidente sunt de genul celor trei despre care am relatat în acest material.