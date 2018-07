Tentativă

Primarul comunei Bosanci, Neculai Miron, este acuzat de consilierii locali şi de alţi locuitori că a încercat printr-o diversiune devansarea datei sărbătorii comunei, sau hramul satului, cum mai este cunoscut, de la data de 15 august, de Adormirea Maicii Domnului, spre finalul săptămânii actuale, respectiv în zilele de 28 şi 29 iulie. Localnicii spun că acest lucru a fost iniţiat printr-un proiect de hotărâre privind aprobarea unui parteneriat privind organizarea de evenimente culturale, în cadrul căruia manifestările culturale numite ”Balul Gospodarului” şi spectacolul ”Satul meu cu doruri multe” aveau să se desfăşoare în zilele de 28 şi 29 iulie, la Căminul Cultural din Bosanci.

Oameni din comună cred că aceste evenimente culturale, pentru care urma să fie alocată suma de 37.000 de lei, ar fi trebuit, conform dorinţei primarului neoprotestant, să înlocuiască hramul comunei şi Zilele Comunei Bosanci, care au loc conform tradiţiei în fiecare an, de Adormirea Maicii Domnului.

O hotărâre de consiliu local de anul trecut, neluată în seamă de edilul comunei

În cursul anului trecut, în cadrul Consiliului Local Bosanci a fost luată o hotărâre conform căreia data de desfăşurare a zilelor comunei şi a hramului Bosanciului rămâne data de 15 august, de activităţile culturale aferente acestei sărbători urmând să se ocupe viceprimarul comunei. Un nou proiect de hotărâre privind aprobarea Zilelor Comunei Bosanci pentru data de 15 august a fost lansat la data de 18 iulie în acest an, el urmând să fie dezbătut într-o şedinţă ulterioară.

Consilierii spun însă că nerespectând această hotărâre de consiliu local, la fel ca şi alte hotărâri ale consilierilor comunei, primarul a venit la data de 24 iulie cu un alt proiect de hotărâre, realizat după cum spune el la sugestia unor credincioşi ortodocşi din comună, prin care dorea aprobarea unor evenimente culturale pentru zilele de 28 şi 29 iulie, încercând astfel strămutarea sărbătorii tradiţionale a comunei. Hotărârea trebuia aprobată în şedinţa extraordinară a Consiliului Local Bosanci, fixată pentru joi, 26 iulie, la ora 12.00.

Aleodor Nichifor, consilier local la Bosanci, a declarat în timpul şedinţei de joi: ”Cred că este mult prea mare bătaia de joc făcută de primar asupra cultului creştin ortodox din comuna Bosanci, care sărbătoreşte de 11 ani ziua comunei în data de 15 august, când este sărbătorită Adormirea Maicii Domnului. Din discuţiile avute cu consătenii noştri penticostali, erau şi ei indignaţi de propunerea aflată pe ordinea de zi de astăzi, privind strămutarea sărbătorii satului.”

Acest proiect de hotărâre de consiliu local nu putea fi luat în considerare şi supus votului fără a fi anulată o hotărâre care este în vigoare. Primarul Neculai Miron a luat cuvântul în cadrul şedinţei, indignându-i cu afirmaţiile sale pe cei de faţă: ”Solicitarea pentru a fi data comunei în zilele de 28 şi 29 iulie vine din partea credincioşilor ortodocşi, întrucât ştiţi prea bine, eu nu mă ocup cu organizarea unor astfel de evenimente datorită convingerilor religioase. Nu fac nici un atac la Biserica Ortodoxă, dar tot credincioşii ortodocşi au spus că firma care se ocupă de organizarea evenimentului are toate bazele legale conform regulamentului de stabilire a unor astfel de evenimente şi am înţeles că are un program bine structurat, verificat tot de credincioşii ortodocşi.”

Consilierii însă au întrebat cine sunt cei care au făcut solicitarea, unde sunt numele şi semnăturile acestora, pentru că nimeni nu a văzut această sesizare: ”Domnule primar, spuneţi-mi şi mie cine sunt credincioşii ortodocşi care v-au solicitat? Aveţi o listă? Mai mult de atât, spuneţi că faceţi Balul Gospodarilor în Căminul Cultural. Sunteţi primarul comunei, nu ştiaţi că la sfârşit de săptămână căminul este închiriat? Trebuie să acceptaţi că nu puteţi schimba dumneavoastră sărbătoarea comunei. Dacă va fi să o schimbăm, o vom face noi, credincioşii.” Consilierii nu au aprobat ordinea de zi a şedinţei, aşa încât votul asupra proiectului de hotărâre a fost amânat.