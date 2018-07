Suceava

Proiectul de modernizare a aproape 4.400 de locuri de parcare printre blocuri rămâne doar la stadiul de intenţie, chiar şi la un an de zile de la prima discuţie pe această temă, în Consiliul Local Suceava. Reluat pentru a cincea oară, în şedinţa de ieri, proiectul nu a trecut nici de această dată, ca urmare a voturilor negative ale celor de la PSD.

Proiectul prevede inventarierea şi modernizarea a 1.161 de locuri de parcare din cartierul Obcini, 361 de locuri în Zamca, 1.755 în Centru şi George Enescu, precum şi 1.087 de locuri de parcare în Burdujeni.

„Este un proiect de o importanţă majoră pentru locuitorii acestui oraş şi de aceea fac apel la toţi consilierii să îl voteze, la un an de zile de când l-am iniţiat. Încă mai este nevoie de două treimi din voturi pentru a fi adoptat. Dacă îl veţi vota astăzi, sucevenii care îşi parchează maşinile pe terenuri virane, care nu mai sunt de mult spaţiu verde, vor putea să parcheze civilizat, pe parcări precum cele amenajate anul trecut - 517, tot cu votul dvs. Anul acesta nu am mai putut face nici o parcare de acest gen, doar am modernizat din cele existente, pentru că nu am mai primit voturile necesare la proiect.

Sper să-l votaţi, pentru a le mulţumi celor care v-au votat să-i reprezentaţi aici, prin modernizarea parcărilor din municipiul Suceava. Astfel puteţi rămâne în istorie drept cei care au făcut ceva, nu care au fost mereu împotrivă”, a cuvântat viceprimarul Lucian Harşovschi, pentru care respectivul proiect este unul „de suflet”.

Şi de această dată, discuţiile pe această temă s-au cam încins, de o parte şi de alta fiind aruncate ironii, critici mai mult sau mai puţin justificate şi chiar acuze.

Spre deosebire de alte şedinţe, în care doar au criticat proiectul sau au votat contra fără a spune nimic, de această dată consilierii PSD au venit cu două amendamente, care, parţial, se băteau cap în cap.

Astfel, pe de o parte, Gabriel Buciag, care a luat la pas oraşul, pentru a identifica terenurile propuse spre inventariere, trecere în domeniul privat al municipiului şi apoi amenajare de locuri de parcare, a spus că din totalul de 342 de parcele pe care se doresc a fi amenajate 4.364 de locuri de parcare, pe 236 nu se poate face nimic altceva decât parcări rezidenţiale, dar că pe 108 parcele, ocupate în prezent de maşini, ar putea fi reamenajate spaţii verzi.

Amendamentul său, de supunere la vot a proiectului de modernizare a parcărilor, exceptându-se cele 108 parcele care ar putea avea şi alt rol, a fost contrat în scurt timp de un alt amendament, tot de la PSD.

Asta deoarece liderul grupului social-democrat, Vasile Mocanu, a venit cu altă propunere, de inventariere a tuturor terenurilor, intabulare şi trecere în patrimoniul privat al municipiului, urmând ca destinaţia fiecărei parcele în parte să fie decisă în şedinţele de Consiliu Local, în ideea că oricum nu pot fi amenajate toate deodată.

Din amendamentul său, bine formulat şi care părea că va duce la o conciliere între cele două părţi, dispărea, atât în titlu cât şi în conţinut, sintagma „în vederea amenajării unor locuri de parcare”.

Asta l-a făcut pe viceprimarul Harşovschi să se declare total împotrivă: „Nu sunt de acord cu un amendament prin care să se facă loc pentru noi blocuri, chioşcuri sau garaje, în loc de parcările de care oraşul are nevoie!”

Cele două amendamente care se băteau cap în cap au stârnit mici neînţelegeri în rândul consilierilor PSD, Gabriel Buciag retrăgând propunerea sa.

La vot nu a trecut nici amendamentul formulat de Vasile Mocanu, motiv pentru care, la votarea proiectului în forma sa iniţială, PSD l-a „trântit” şi de această dată, cu 8 voturi contra, în vreme ce PNL, PMP şi ALDE au votat „pentru”.

„Sucevenii vă mulţumesc din nou pentru parcările pe care nu le faceţi!”, a spus ironic Harşovschi, în vreme ce preşedintele de şedinţă, Adrian Arămescu, a îndemnat oamenii să îşi cumpere cizme de gumă, să poată merge prin noroiul în care au parcate maşinile, pentru că acele locuri de parcare nu pot fi încă modernizate.

O şansă pentru ca acest proiect să treacă există, deoarece, odată cu modificarea codului administrativ, care va intra în vigoare în aproximativ două luni, astfel de decizii, de patrimoniu, vor putea fi luate cu 50% plus unu din totalul consilierilor, nu cu două treimi, cum este necesar acum, încât voturile PNL, PMP şi ALDE vor fi mai mult decât suficiente.