Şocant!

O tragedie cumplită a lovit o familie din comuna Poiana Stampei, după ce o fată în vârstă de 18 ani, care tocmai intrase la facultate, a murit subit.

Miercuri, în jurul orei 12.30, Poliţia municipiului Vatra Dornei a fost sesizată de faptul că Lucia-Elena B., în vârstă de 18 ani, a fost găsită decedată în locuinţa părinţilor săi, la Poiana Stampei.

Părinţii au povestit că fata revenise cu o zi înainte acasă, pe 24 iunie, după ce a fost plecată în municipiul Cluj, pentru a se înscrie la facultate.

Aceasta nu a dat semne că ar avea probleme majore, spunând doar la un moment dat că o doare gâtul. Fata a luat masa în familie, după care a mers în camera ei şi s-a culcat.

A doua zi, aproape de prânz, când s-au îngrijorat pentru că fata nu se mai trezea, părinţii au intrat în dormitor şi au făcut şocanta descoperire.

La faţa locului au fost chemate două echipaje medicale, care au constatat decesul victimei.

Ulterior, la autopsie s-a stabilit că fata a murit în urma unei pancreatite acute hemoragice, instalate brusc. Medicii au preluat probe pentru a se stabili dacă adolescenta consumase substanţe interzise.

Poliţiştii au deschis un dosar penal şi continuă cercetările.

Tânăra fusese plecată de acasă în ultimii patru ani, făcând liceul la Bistriţa.

Ea a urmat cursurile Liceului de Arte „Corneliu Baba” din Bistriţa.

Colegii de la bistriteanul.ro au stat de vorbă cu mama celei mai bune prietene a fetei.

„Pentru mine, ea e ca şi fata mea adoptivă. A fost colegă cu Denisa încă din clasa a IX-a, din cel de-al doilea semestru. Din clasa a X-a, fetele noastre au stat împreună în acelaşi apartament. Au învăţat şi s-au distrat împreună. Au aplicat pentru Danemarca împreună. A fost cu noi în vacanţe. Era ca şi parte a familiei noastre”, a povestit, în stare de şoc, Gabriela P., mama Denisei.

„Aseară a povestit pe messenger, până după miezul nopţii, cu Denisa. Au râs, şi-au făcut planuri etc. Azi la amiază am aflat că a murit. S-a pus la somn şi nu s-a mai trezit. Doar ce am fost la Festivalul Celtic, în weekend. Suntem şocaţi”, a mai povestit Gabriela pentru bistriteanul.ro.