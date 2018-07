Perioada 26 iulie – 1 august

Festivalul Internaţional de Folclor „Întâlniri Bucovinene”

La Câmpulung Moldovenesc se va desfăşura, pe esplanada Casei de Cultură a Sindicatelor, în perioada 27-29 iulie, cea de-a XXIX-a ediţie a Festivalului Internaţional de Folclor „Întâlniri Bucovinene”, manifestare organizată de Primăria municipiului Câmpulung Moldovenesc, Consiliul Judeţean Suceava şi Centrul Cultural „Bucovina”. În cadrul Festivalului Internaţional de Folclor „Întâlniri Bucovinene” se desfăşoară şi faza finală a Festivalului-concurs judeţean de folclor „Comori de suflet românesc”, ediţia a XVI-a, manifestare la care vor concura 71 de grupuri folclorice de amatori, cele care s-au situat pe locul I la fazele zonale, care s-au desfăşurat în februarie-martie 2018. La evenimentul de la Câmpulung Moldovenesc, cu prilejul căruia va fi organizat şi un Târg al meşterilor populari, se aşteaptă un număr record de participanţi: 400 de artişti din străinătate, peste 2.000 de artişti amatori din judeţ, alături de care va evolua şi Ansamblul Artistic „Ciprian Porumbescu” din Suceava.

Joi, 26 iulie

Activităţi pentru copii, la Biblioteca Bucovinei

„Booktubers on Tour” a pornit din nou la drum, plecând din Bucureşti spre Constanţa, continuând cu Brăila şi Iaşi, iar joi, 26 iulie, ajunge la Suceava, la Biblioteca Bucovinei. Tinerii cititori sunt invitaţi joi, la ora 17:30, la Secţia Împrumut pentru Copii a Bibliotecii Bucovinei, la o dezbatere interesantă despre importanţa temelor pentru acasă, discuţii despre lectură, premii în cărţi şi alte activităţi interactive, unde îi vor cunoaşte pe “booktubarii” Daria (Prietena cu Cărţile), Ştefania (Biblioteca Ştefaniei), Tea (Tea Scrie şi Citeşte), Zena (Chic by Zena) şi Alexandra (Alexandra's Books). Caravana „Booktubers on Tour” este susţinută de Storia Books şi Cartepedia. Biblioteca Bucovinei „I.G. Sbiera” Suceava vine în sprijinul copiilor cu programe atractive, precum „Bătălia Cărţilor” (aprilie-octombrie), „Ora poveştilor” (în fiecare joi, de la ora 17.00), „Cluburile de lectură în limbile engleză şi franceză” (în fiecare marţi şi joi), „Atelierele de pictură” (în fiecare luni şi joi).

Piesa de teatru „Noaptea Lupilor”, la Teatrul „Matei Vişniec”

Grupul de Iniţiativă (GI) al Fundaţiei Comunitare Bucovina invită sucevenii şi nu numai joi, 26 iulie, de la ora 18:00, la Teatrul Municipal „Matei Vişniec”, la piesa de teatru „Noaptea Lupilor”, scrisă şi regizată de Ninel Petrache şi interpretată de trupa Doroftei Art din Bucureşti. Scopul evenimentului (o seară inedită cu actori tineri şi talentaţi) este strângerea de fonduri pentru înfiinţarea Fundaţiei Comunitare Bucovina. „Noaptea Lupilor” este o piesă în care „te gândeşti la cuvânt ca la ceva pe care poţi să-l admiri şi să-i simţi texturile, faţetele şi proprietăţile… Nu amâna niciodată să-ţi faci curăţenie în suflet şi în viaţă, căci mai târziu va fi cu mult mai greu... (Frază preluată din: Pilda schimbării)”, după cum spun organizatorii. În piesa "Noaptea Lupilor", „pur şi simplu simţi textura, gustul, culoarea, mirosul...”, sunt de părere oamenii de teatru, ceea ce înseamnă o mare provocare pentru orice iubitor de artă.

Vineri, 27 iulie

Cea mai lungă eclipsă totală de Lună a acestui secol, în noaptea de vineri spre sâmbătă

Cea mai lungă eclipsă totală de Lună a acestui secol va avea loc pe data de 27 iulie, în noaptea de vineri spre sâmbătă, şi va fi vizibilă în România. Conf. dr. Cristian Pîrghie, coordonatorul Observatorului Astronomic al Universităţii ”Ştefan cel Mare” (USV), a declarat că pentru pasionaţii de acest tip de fenomene va fi montat un telescop pe terasa Observatorului, în intervalul orar 21.00-23.00, pentru a putea fi urmărită eclipsa, însă doar dacă cerul va fi senin. Pe lângă programul de observaţii se va discuta despre eclipse şi se vor proiecta filme documentare legate de Lună şi de producerea eclipselor de Lună. Momentul maxim al eclipsei totale de Lună va avea loc la ora 23.22, acesta urmând să se sfârşească la 00.14. Luna va ieşi total de sub umbra Pământului la ora 1.19, dar fenomenul este considerat terminat astronomic de abia la ora 2.29. Întreaga eclipsă va dura 6 ore şi 16 minute, iar în tot acest timp, planeta Marte va fi vizibilă sub Lună. Eclipsa din noaptea de vineri spre sâmbătă este a doua totală din acest an. Fenomenul va putea fi observat din Europa, Africa, Asia, Rusia, Australia, dar nu va putea fi vizibil din America de Nord şi de Sud, Japonia şi o parte din Rusia. Eclipsa va fi transmisă în direct din Namibia prin canalul sky-live.tv.

Sâmbătă, 28 iulie

Evenimentul „Culoare şi poezie”

În Sala de Artă „Elena Greculesi” a Bibliotecii Bucovinei „I.G. Sbiera” va avea loc sâmbătă, 28 iulie, la ora 12:00, evenimentul „Culoare şi poezie”, ce va cuprinde lansarea volumului „Jurnalul unui poet recent căsătorit” (1916-1917) de Juan Ramon Jimenez (laureat al Premiului Nobel pentru Literatură în 1956) şi o expoziţie de pictură: Ioan Oniciuc. Invitaţi: Gheorghe Vinţan (traducător şi îngrijitor al ediţiei), Brânduşa Tămaş (director Editura Ars Longa). Moderator: Gabriel Cărăbuş, managerul Bibliotecii Bucovinei.

Ateliere creative pentru copii, la Shopping City Suceava

Shopping City Suceava, în colaborare cu Smart School, organizează ateliere de creaţie pentru copii. Cei mici sunt invitaţi să îşi pună imaginaţia în practică şi să confecţioneze obiecte inedite, utilizând diverse tehnici moderne şi atractive. Atelierul de pe data de 28 iulie le rezervă copiilor participanţi multe surprize. Cei mici au oportunitatea de a participa la experimentul „Moneda indiferentă”, unde vor descoperi, prin joc, principiul inerţiei obiectelor. Totodată, în cadrul atelierului de sâmbătă, copiii sunt invitaţi să-şi pună în practică toate resursele creative, pentru a învăţa cum poţi realiza un tablou atunci când ai la dispoziţie doar câteva seminţe diferite. Atelierele au loc în fiecare sâmbătă, între orele 13.00-15.00, în incinta centrului comercial, în zona magazinului Pepco, şi se adresează copiilor cu vârsta între 5 şi 11 ani. Structurate tematic, atelierele reuşesc de fiecare dată să menţină interesul celor mici, ajutându-i totodată să-şi dezvolte atenţia, creativitatea şi abilităţile practice. Intrare liberă! La fiecare atelier pot participa maximum 25 de copii, iar înscrierile se fac săptămânal, la 0745 403 220.