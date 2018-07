Două echipaje de elevi din judeţ au fost premiate la Băişoara, judeţul Cluj, în cadrul Concursului Naţional „Europa de mâine”, tema din acest an făcând referire la prevenirea violenţei de gen.

La secţiunea gimnaziu, echipajul Şcolii Gimnaziale Corocăieşti (Alina Apetrei, Andreea Balan, Miriam Logofătul şi Alexandru Petrescu, coordonaţi de profesor Luminiţa Dobrea) a fost recompensat cu premiul al II-lea.

„Suntem fericiţi că am obţinut premiul al II-lea la un concurs atât de important şi că am avut oportunitatea de a lega prietenii frumoase cu elevii şi profesorii din celelalte judeţe participante. A fost o experienţă de neuitat din care am avut foarte multe de învăţatˮ, a mărturisit prof. coordonator.

Concursul s-a desfăşurat pe perioada a trei zile în care echipajele au prezentat un rezumat al scenetei pregătite pentru etapa judeţeană şi au participat la ateliere care au avut ca temă ilustrareaprevenirii violenţei de gen şi efectele prevenirii prin alte metode decât scenariul. A fost o provocare care i-a determinat pe elevii suceveni să găsească cât mai multe metode: organizarea unui marş, metoda specifică educaţiei nonformale „Biblioteca vie”, în cadrul căreia elevii au interacţionat cu publicul, realizarea unui imn şi a unui spot publicitar şi, nu în ultimul rând, realizarea unei miniexpoziţii cu desene şi postere.

La secţiunea liceu, judeţul Suceava a obţinut menţiune prin elevii Colegiului Silvic „Bucovina” Câmpulung Moldovenesc - Georgiana Latiş, Ioana Mioara Andronicescu, Dumitru Lucian Zbranca, Eduard Badale, coordonaţi de profesor Dana Buburuzan. Tematica prevenirii violenţei de gen a fost abordată artistic, printr-un „reality show”, într-o manieră complexă, sensibilă care a implicat factorii responsabili să ofere sprijin într-o situaţie de abuz emoţional.

„Menţiunea obţinută a răsplătit munca în echipă şi abordarea creativă a conţinutului tematic, oferind posibilitatea unei experienţe importante pentru alte proiecte extraşcolare, într-o problematică de actualitate a violenţei de gen, insuficient conştientizată în societate”, a spus coordonatorul echipajului de liceu, prof. Dana Buburuzan.

„Activităţile propuse de ambele echipaje se vor regăsi în planul operaţional de prevenire a violenţei în mediul şcolar, în particular a violenţei de gen, în cadrul Campaniei judeţene RESPECT, a Săptămânii Nonviolenţei în mediul şcolar şi în cadrul Concursului <Plus armonie, minus violenţă>, cu scopul conştientizării existenţei discriminării de gen şi a violenţei de gen, precum şi a diminuării efectelor acestora în plan individual, social, familial şi educaţional”, a adăugat inspector şcolar pentru educaţie permanentă, prof. Tatiana Vîntur.