Acţiune inedită

Poliţiştii suceveni au organizat într-un mod cu totul inedit o acţiune de prevenire a accidentelor rutiere în care sunt implicaţi biciclişti băuţi. Cu sprijinul unor sponsori şi al unor parteneri tradiţionali, pe esplanada Casei de Cultură Suceava a fost adusă „bicicleta beată”. Este vorba de o bicicletă cu un mecanism modificat, aproape imposibil de stăpânit, pentru că orice manevră, spre dreapta sau spre stânga, duce vehiculul în sensul opus în care sunt manevrate coarnele. În acest fel, poliţiştii au vrut să tragă un semnal de alarmă cu privire la ce înseamnă că te urci în stare de ebrietate pe o bicicletă.

Nu ne putem pronunţa despre succesul acestei acţiuni în privinţa prevenirii accidentelor în care sunt implicaţi bicicliştii, însă cert este că „bicicleta beată” s-a bucurat de interes din partea sucevenilor aflaţi pe esplanadă. La început mai timizi, curioşii, tineri şi nu numai, au ajuns să stea la rând pentru a încerca bicicleta. S-au făcut chiar şi pariuri, iar colegi din presă s-au arătat dispuşi să ofere 10 lei pentru cine reuşeşte să parcurgă măcar zece metri pe bicicletă fără a pierde controlul. Aşa cum era de aşteptat, nimeni nu a reuşit să stăpânească „bicicleta beată”.

Constantin Alecsa, instructor auto, partener al poliţiştilor în foarte multe acţiuni de prevenire pe teme rutiere, a fost cel care i-a ghidat şi ajutat pe cei care au încercat bicicleta.

Foarte multe accidente cu biciclişti. O treime dintre ei erau băuţi

Comisarul-şef Ionuţ Epureanu, coordonatorul Compartimentului de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii din cadrul poliţiei judeţene, a explicat că prin această acţiune s-a încercat transmiterea unui mesaj clar: „Nu vă urcaţi băuţi pe biciclete!”

„La nivelul judeţului Suceava, de la începutul acestui an au avut loc 64 de accidente rutiere cu implicarea bicicliştilor. Ceea ce se poate observa şi este îngrijorător este că o treime din bicicliştii implicaţi în accidente erau sub influenţa alcoolului. Am încercat prin această acţiune să tragem un semnal de alarmă privind această problemă acută la nivelul judeţului nostru”, a declarat Epureanu.

În ultimii ani, imprudenţa bicicliştilor a fost a treia cauză a accidentelor grave petrecute în judeţul Suceava. De multe ori, bicicliştii au intrat pe contrasens şi s-au izbit în maşini, au ieşit de pe drumuri secundare fără a se asigura ori pur şi simplu au căzut în drum. Pe lângă lipsa unei minime educaţii rutiere, când la mijloc mai este şi alcoolul, riscul de accidente creşte exponenţial.

În general, bicicliştii băuţi provoacă accidente în mediul rural, pe drumuri comunale sau judeţene.

Aceste accidente în număr mare cu implicarea bicicliştilor sunt o particularitate a judeţului nostru. În zona Rădăuţi-Milişăuţi-Vicov se circulă mult cu bicicleta, inclusiv la vârste înaintate. În principiu, acesta este un fapt pozitiv, doar că de multe ori aceşti biciclişti sunt un pericol public.