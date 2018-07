Trist

Şocantul caz al tinerei în vârstă de 20 de ani din satul Sf. Ilie, comuna Şcheia, care a născut singură, pe câmp, fătul decedând după câteva ore, la Spitalul Judeţean Suceava, scoate în evidenţă o realitate tristă, dar întâlnită foarte des în zonele rurale ale judeţului. Un şir de neglijenţe şi lipsa oricărei măsuri de prevenţie în cazul unei sarcini foarte avansate au dus la o tragedie cumplită, cercetată acum de poliţişti.

Tânăra, care era însărcinată în luna a IX-a, a mers să aducă vaca de pe imaş, aşa cum făcea zilnic, fără a lua măcar telefonul cu ea. Aşa s-a ajuns ca, intrată în travaliu, să nu poată cere ajutor nimănui.

Concubinul: "...stătea ghemuită, am strigat-o şi mi-a spus <vai, am pierdut copilul>"

Vinerea trecută, seara, în jurul orei 20.00, poliţiştii au fost sesizaţi despre faptul că o femeie din satul Sf. Ilie, comuna Şcheia, a născut pe un imaş din localitate.

Cel care a făcut sesizarea la 112 a fost chiar bărbatul care era tatăl copilului.

Costel Harşovschi a relatat cum s-au petrecut lucrurile:

„Ea în fiecare zi mergea după vacă, să o aducă de la păşunat. Eu eram cu caprele, iar când m-am întors am mers să o caut să văd unde e, că nu era acasă... am găsit-o acolo (n.r. pe câmp), stătea ghemuită, am strigat-o şi mi-a spus <vai, am pierdut copilul>... Am sunat la salvare şi am fugit repede, am ieşit la drum şi am aşteptat salvarea”.

Tatăl spune că nu a văzut copilul decât atunci când echipajul de la Ambulanţa Suceava a ajuns la faţa locului.

Mama şi fetiţa au fost preluate în viaţă de la faţa locului.

Mama a fost stabilizată în scurt timp, fără a avea probleme deosebite de sănătate. Copilul nou-născut petrecuse o perioadă destul de lungă de timp în umezeală şi frig şi a fost internat pe secţia de Neonatologie. A doua zi, sâmbătă dimineaţă, medicii au anunţat că fetiţa nu a putut fi salvată.

Nou-născutul a murit în urma unui traumatism la cap, iar condiţiile în care a suferit leziunea urmează a fi stabilite de poliţişti, în cadrul anchetei.

Comisarul-şef Ionuţ Epureau, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Suceava, a declarat:

„Întrucât nu dispunea de un telefon mobil şi era singură nu a putut suna la 112 şi a născut natural pe câmp. Din păcate, ulterior nou-născutul a decedat. Poliţiştii au întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă, fiind efectuată necropsia şi urmând a fi stabilite împrejurările exacte în care s-a produs decesul”.

Dosarul de ucidere din culpă este in rem, faţă de faptă, fără ca mama să fie pusă sub acuzare. Traumatismul la cap se putea produce foarte uşor prin cădere, în timpul naşterii, astfel că poliţiştilor le va fi destul de greu să stabilească cu exactitate ce s-a întâmplat.

Cert este că femeia care era însărcinată în luna a IX-a şi trebuia să nască până la finele acestei luni a plecat pe imaş, după vacă, fără a lua măcar telefonul la ea. Sunt şi voci din familie care o acuză de neglijenţă, dacă nu chiar de mai mult de atât.

Tânăra de 20 de ani provine dintr-o familie săracă, iar situaţia ei şi a concubinului este deplânsă de mai toată comunitatea.