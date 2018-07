Zestrea Bucovinei

Caravana „Zestrea Bucovinei” a poposit, sâmbăta trecută, în Siret pentru a evoca zestrea pe care acest oraş a adus-o la unirea cu Ţara. Manifestările organizate de Consiliul Judeţean Suceava, în colaborare cu primăria Siret, au inclus dezvelirea a trei plăci comemorative cu prilejul Centenarului Marii Uniri, pe clădiri reprezentative pentru istoria oraşului, dezbateri despre personalităţile istorice locale, dar şi acordarea mai multor distincţii „Meritul Bucovinei”. La manifestări au fost prezenţi preşedintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, primarul din Siret, Adrian Popoiu, deputatul PNL Angelica Fădor, precum şi mai mulţi consilieri judeţeni şi locali.

Prima oprire a caravanei a fost la Şcoala Gimnazială „Petru Muşat”, clădirea în care funcţionează aceasta fiind construită într-un singur an, printr-o decizie a împăratului Franz Josef, între 1898 şi 1899.

Adrian Popoiu: „M-aş fi bucurat ca în anul Centenarului să ne bucurăm de mai multe investiţii realizate în judeţul Suceava”

Festivităţile au fost deschise de primarul din Siret, Adrian Popoiu, cel care a precizat că pentru el este o onoare să participe la astfel de manifestări dedicate Marii Uniri, însă şi-a exprimat regretul că în acest an nu au fost realizate mai multe investiţii de amploare care să marcheze acest moment. „M-aş fi bucurat să particip la mai multe proiecte importante, şi anul acesta să ne bucurăm de mai multe investiţii realizate în judeţul Suceava. Apreciez, aşa cum apreciază şi şeful Centrului Cultural, Ionuţ Mateiciuc, iniţiativa Consiliului Judeţean şi a preşedintelui Gheorghe Flutur pentru ca anul acesta să putem marca aşa cum se cuvine evenimentul Marii Uniri”, a spus Adrian Popoiu. El a subliniat că dezideratul principal al neamului românesc a fost unirea, însă în mod paradoxal, ceea ce uneşte în momentul de faţă poporul român este „antonimul cuvântului unire”. „Paradoxal pot spune, poate ceea ce ne uneşte astăzi este, din nefericire, antonimul cuvântului unire, şi anume acea dezbinare care există astăzi, lupta unora împotriva altora. Dar sperăm în vremuri mai bune şi sperăm ca în viitorul apropiat lucrurile, şi pe tărâm politic, să se liniştească”, a ţinut să precizeze Adrian Popoiu, care a adăugat că oraşul Siret s-a aflat în centrul unirii Bucovinei cu Ţara.

Flutur: „Astăzi sunt amărât că Bucureştiul ne uită”

Invitat să ia cuvântul, preşedintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a ţinut să accentueze spusele primarului Adrian Popoiu, precizând că acesta a fost „foarte elegant” prin modul în care a spus că şi-ar fi dorit mai multe proiecte. „În anul Centenar ne-am propus multe lucruri. La 100 de ani de la Marea Unire să deschidem măcar acest parc industrial de la Siret, dar şi să modernizăm vama Siret. Nu aş vrea să arăt cu degetul spre nimeni, dar asta este viaţa. Se putea mai mult”, el declarând ulterior că din judeţul Suceava au fost depuse peste 100 de proiecte pentru a fi finanţate în anul Centenar, însă până în prezent nici unul dintre acestea nu a fost aprobat de Guvernul României. El a spus că a iniţiat proiectul „Zestrea Bucovinei” pentru a evidenţia cu ce a venit această regiune când s-a unit cu Regatul, adăugând că „astăzi sunt amărât că Bucureştiul ne uită şi nu au dat nici un ban pe Centenar până la momentul ăsta. Sunt vreo 48 de proiecte adoptate până acum, dar nu am primit nimic pentru Suceava”. Flutur i-a îndemnat pe toţi cei prezenţi să vorbească mai mult despre Bucovina. Şeful administraţiei judeţene a subliniat că în ceea ce priveşte zestrea oraşul Siret, se poate vorbi despre arhitectura austriacă locală, despre modul de convieţuire a minorităţilor din această zonă, dar şi despre industria locală din acea perioadă. „Acum e rândul Siretului, să discutăm, şi dacă citim istoria trebuie să vedem ce rol uriaş a avut acest oraş, ce meserii erau aici, ce şcoli de meseriaşi au fost aici şi eu cred că avem de învăţat din asta. De aceea am iniţiat acest proiect <Zestrea Bucovinei>, şi la finalul acestui an va trebuie să facem o expoziţie şi să prezentăm opiniei publice, copiilor, tinerei generaţii, ce s-a întâmplat în suta asta de ani şi ce avem de făcut în perioada următoare”, a precizat Gheorghe Flutur. De precizat că preşedintele CJ Suceava a oferit Şcolii Gimnaziale „Petru Muşat” distincţia „Meritul Bucovinei”, după care a fost dezvelită placa comemorativă amplasată pe faţada acestei clădiri.

Tot sâmbătă, astfel de plăci comemorative au fost dezvelite pe alte două clădiri istorice din Siret, clădirea fostei primării (actuala policlinică) şi Casa Sbierenilor (fosta Jandarmerie), clădire în care pe data de 9 noiembrie 1918 a fost stabilit comandamentul trupelor române conduse de generalul Iacob Zadik.

După dezvelirea plăcilor comemorative, manifestările au continuat la primăria din Siret, acolo unde mai mulţi profesori au prezentat istoria oraşului, dar şi personalităţile istorice care au contribuit la unirea Bucovinei cu Ţara. La final, Gheorghe Flutur a spus că „nu pot decât să mă închin în faţa istoriei oraşului Siret şi a ceea ce a însemnat acest oraş pentru unirea Bucovinei cu Ţara”. Gheorghe Flutur a mai acordat, în numele CJ Suceava, trei distincţii „Meritul Bucovinei”, pentru Colegiul „Laţcu Vodă”, Spitalul de Psihiatrie şi Boli Cronice şi Centrul de Antrenament şi Pregătire pentru Pompieri de la Siret.