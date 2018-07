Dezbatere

Fostul premier al guvernului tehnocrat Dacian Cioloş, care actualmente are calitatea de preşedinte al Platformei România 100, a participat miercuri seară la Rădăuţi la dezbaterea „Bucovina-proiecţie în viitor”, dezbatere organizată de Comunitatea Locală RO 100 Rădăuţi. La întâlnirea cu aproape o sută de persoane, ex-premierul Cioloş a răspuns mai multor întrebări care au atins probleme ale comunităţii rădăuţene, de la dezvoltarea turismului în zonă până la încurajarea parteneriatului public privat, sau de la „cum facem să nu ne mai plece tinerii din ţară”, până la necesitatea modernizării infrastructurii rutiere. În acelaşi timp Dacian Cioloş a explicat că Platforma România 100 nu se vrea a fi încă un partid politic, ci este o mişcare cetăţenească, deschisă, activă, care are ca obiective transformarea mediului politic şi guvernamental românesc şi atingerea adevăratului potenţial de dezvoltare al României. Platforma îşi are rădăcinile în valorile şi principiile Manifestului România 100 propus partidelor politice de Cioloş, în toamna anului 2016. În acelaşi timp, fostul premier a mai afirmat că a organizat o campanie de informare la nivel naţional, campanie în care sunt organizate dezbateri, ca şi cea de la Rădăuţi, unde sunt analizate probleme ale comunităţilor locale şi de care se va ţine seama în elaborarea viitorului program politic. Cioloş a mai precizat că prima temă a viitorului program politic va fi legată de reforma statului. La finalul dezbaterii Dacian Cioloş a declarat: „Oraşul Rădăuţi, un oraş de dimensiuni medii, este o surpriză plăcută pentru mine. Problemele pe care le-au ridicat participanţii la dezbatere au fost foarte pertinente şi au arătat că oamenii înţeleg foarte bine ce merge şi ce nu merge în comunitatea lor. Cred că am reuşit să transmitem mesajul că lucrurile se pot schimba dacă trecem de faza de observaţie şi analiză şi începem să ne implicăm în lucruri care pot fi făcute”.