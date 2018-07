Program

Primii 10 producători de tomate în primul ciclu de extrasezon, care au reuşit comercializarea cantităţilor contractate, au intrat deja în posesia subvenţiilor oferite de Ministerul Agriculturii pentru prima perioadă a anului în curs. Conform Regulamentului de Minimis emis în cadrul unei hotărâri luate de Guvern, producătorii de tomate în spaţii protejate beneficiază de ajutorul de 3.000 de euro dacă cultivă o suprafaţă minimă de 1.000 de metri pătraţi, de pe care valorifică 2.000 de kg în perioadele 1 ianuarie - 31 mai sau 1 noiembrie - 27 decembrie a anului în curs.

Dintr-un total de 30 de fermieri înscrişi în program, 10 au reuşit să producă şi să comercializeze roşii în primele luni ale anului, finalizând livrarea celor 2.000 de kg până la data de 15 iunie 2018, conform actului normativ emis de Guvern şi ţinând cont de prelungirea perioadei de valorificare a tomatelor până la jumătatea lunii iunie. După încheierea primului ciclu de producţie, aceşti fermieri au depus la Direcţia Agricolă Suceava documentele doveditoare conform cărora au comercializat cantitatea impusă, fiind declaraţi eligibili.

O măsură care a încurajat producţia de tomate în extrasezon

Pentru asigurarea consumului intern din producţia autohtonă de tomate, în conformitate cu Regulamentul de Minimis în sectorul agricol, producătorii de tomate în spaţii protejate primesc, începând cu anul 2017, 3.000 de euro în fiecare an, în urma emiterii a două hotărâri de guvern. Pentru anul 2018, regulamentul de subvenţionare este reglementat prin Hotărârea de Guvern nr. 943/20 decembrie 2017, apărută în Monitorul Oficial la data de 4 ianuarie 2018. Conform acestei hotărâri, producătorii agricoli care deţin spaţii protejate (solarii) şi cultivă o suprafaţă minimă de 1.000 de metri pătraţi de tomate, de pe care valorifică 2.000 de kg în perioadale 1 ianuarie - 31 mai sau 1 noiembrie-27 decembrie a anului în curs, beneficiază de un ajutor de minimis în valoare de 3.000 de euro. În acest an, în judeţul Suceava s-au înscris în programul de producţie tomate, în ambele cicluri de producţie, 30 de fermieri, 10 dintre aceştia reuşind să îndeplinească condiţiile de eligibilitate pentru primul ciclu al anului, în perioada 1 ianuarie - 31 mai. O hotărâre a guvernului luată la sfârşitul lunii mai a prelungit însă perioada de valorificare a recoltei de tomate produsă în extrasezon cu încă două săptămâni, până la mijlocul lunii iunie a acestui an. Măsura a fost luată de guvernanţi în urma condiţiilor meteo nefavorabile din lunile februarie-martie, perioadă în care frigul şi zăpada abundentă au afectat plantarea, creşterea şi dezvoltarea răsadurilor în spaţiile de producţie protejate.

Beneficiari sunt mai mulţi producători de roşii din judeţ, care s-au încumetat să producă aceste legume şi să le valorifice în prima perioadă a anului, când condiţiile de creştere şi coacere sunt mai dificile. Astfel, Florea Pavăl din Budeni, Dolhasca, Mihai Marian şi Sorin Ţipău din Dolheşti, Dănuţ Pânzariu şi Ilie Chitic din Hănţeşti, Petrel Cazamir din Baia, Florin Andrişan din Hurjuieni, Ionuţ Duduman din Iacobeşti, Maria Aioanei din Horodniceni, precum şi Gheorghe Hurmuz din Suceava au depus documentele doveditoare că au comercializat 2 tone de roşii de pe cei 1.000 de metri pătraţi cultivaţi de fiecare.

Haralampie Duţu, directorul Direcţiei Agricole Suceava, ne-a declarat la finalizarea acestei etape a programului: ”Cei 10 fermieri au fost declaraţi eligibili, iar conform normativelor, instituţia Direcţiei Agricole s-a adresat Ministerului Agriculturii cu situaţia centralizatoare şi sumele necesare pentru plata acestora. Suma a fost aprobată de minister şi virată în contul Direcţiei Agricole, care în cursul acestor zile a făcut plata către cei 10 beneficiari.”

Ceilalţi 20 de fermieri vor putea beneficia de acest ajutor de minimis pentru al doilea ciclu de producţie, dacă vor livra cantitatea de tomate impusă în perioada 1 noiembrie - 27 decembrie a acestui an. Programul lansat de Guvern la începutul anului trecut se derulează pe o perioadă de 8 ani de zile.