Eveniment

Câteva mii de persoane au participat, ieri, la a patra ediţie a Festivalului Produselor Tradiţionale din Cornu Luncii şi la evenimentele prilejuite de aniversarea zilei acestei comune. Pentru anul acesta, când se aniversează 100 de ani de la Marea Unire, primăria Cornu Luncii a ales o modalitate inedită de a amenaja locaţia în care a avut loc Festivalul Produselor Tradiţionale. Standurile gospodinelor din Cornu Luncii şi din localităţile învecinate au fost amplasate pe terenul de sport al școlii gimnaziale din localitate, care a fost acoperit cu două steaguri tricolore, formate din sute de umbrele în culorile roşu, galben şi albastru. Mai mult, aşa cum a declarat şi primarul din Cornu Luncii, Gheorghe Fron, atât festivalul cât şi evenimentele organizate de ziua comunei s-au desfăşurat exact în locaţia în care a existat vama româno-austriacă, pe unde acum 100 de ani armata română a intrat în Bucovina.

În cadrul festivalului, gospodinele au expus doar produse preparate sau confecţionate în gospodăriile proprii, cum ar fi plăcinte, cozonac, alivenci, mălai bucovinean, dulceţuri, siropuri, zacuscă, ghiveci de legume, dar şi produse apicole şi băuturi alcoolice făcute acasă, zmeurată, vişinată, căpşunată, cireşată, sau pălincă amestecată cu miere şi propolis, un tratament special care se ia pe stomacul gol şi care este bun pentru mai multe de afecţiuni. Printre produsele care au avut un adevărat succes printre cei care le-au degustat s-a numărat şi alivanca. Una dintre gospodinele care au preparat şi au adus acest produs a fost Milica Chitaru, care a mărturisit că din păcate, acest produs este găsit din ce în ce mai puţin în prezent. „Este un produs foarte uşor de făcut, cu toate că fiind un produs vechi, făcut de părinţii şi bunicii noştri, în zilele noastre se găseşte din ce în ce mai puţin”, a spus Milica Chitaru, care a oferit şi reţeta pentru acest produs: „pentru o porţie trebuie patru ouă, un kilogram de brânză de vaci, o cană de făină de porumb, o cană de griş, trei linguri de ulei şi jumătate de kilogram de iaurt, care trebuie să fie făcut tot în casă. Toate ingredientele se amestecă şi se mai adaugă un pic de bicarbonat şi se dau la cuptor 60 de minute. După care se scoate, se lasă puţin la răcit şi se pune smântână pe deasupra”. Printre expozanţi s-a numărat şi familia primarului din Cornu Luncii, Gheorghe Fron, care a prezentat dulceţuri din mai multe fructe, cireşată, căpşunată, caisată, compoturi, zacuscă, ghiveci de legume şi mai multe tipuri de prăjituri.

Alături de acestea, în cadrul festivalului au fost expuse şi haine tricotate pentru copii sau costume populare. De precizat că şi Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică de la Sasca Mică a avut un stand propriu în cadrul festivalului, acolo unde au fost expuse produse artizanale şi tricotate de către beneficiarii centrului, dar şi ceaiurile preparate de către aceştia. Tot în incinta şcolii unde au avut loc evenimentele a fost amenajată şi o stână tradiţională, acolo unde bacii au preparat ciorbe şi mâncăruri din carne şi brânză, precum şi un miel la proţap.

Gheorghe Fron: Oamenii din comuna Cornu Luncii cinstesc produsele, meşteşugurile şi obiceiurile tradiţionale

La deschiderea oficială a manifestărilor, primarul Cornu Luncii a ţinut să sublinieze că oamenii din această comună apreciază şi cinstesc produsele, meşteşugurile şi obiceiurile tradiţionale şi a ţinut să le mulţumească tuturor celor care s-au implicat în organizarea evenimentului. „Este o sărbătoare mare, astăzi, la Cornu Luncii. Oamenii din comuna Cornu Luncii apreciază şi cinstesc produsele, meşteşugurile şi obiceiurile tradiţionale, cinstesc portul, jocul şi dansul românesc. Felicitări tuturor celor care s-au implicat, şi care an de an fac lucruri atât de frumoase. Şi îi felicităm pe toţi cei care nu au uitat lucrurile frumoase care ne-au rămas de la părinţi şi bunici. Este o mândrie pentru noi şi vom duce tradiţia mai departe”, a spus Gheorghe Fron. La manifestările de ieri, din Cornu Luncii, au fost prezenţi şi deputaţii PSD de Suceava, Alexandru Rădulescu şi Emanuel Havrici, primarul din Fălticeni, Cătălin Coman, şi secretarul de stat din Ministerul Dezvoltării, Cristian Şologon.

Invitat să ia cuvântul, deputatul Alexandru Rădulescu l-a felicitat pe primarul Gheorghe Fron pentru modul în care reuşeşte să-şi promoveze comuna pe care o conduce, dar şi pe locuitorii acesteia. „Vă felicit pentru tot cea ce faceţi în comuna dumneavoastră şi să ştiţi că noi suntem întotdeauna alături”, a spus Rădulescu. La rândul său, deputatul Emanuel Havrici a spus că apreciază modul în care, în Anul Centenarului, acest festival s-a desfăşurat sub o cupolă tricoloră, dar şi faptul că manifestările au loc în localul în care armata română a intrat în Bucovina. Cuvinte de apreciere a avut şi primarul Cătălin Coman, care a remarcat faptul că an de an comuna Cornu Luncii se schimbă în bine.

Şapte cetăţeni de onoare şi 13 cupluri de aur au primit diplome din partea primăriei

În cadrul evenimentelor de ieri, primarul Gheorghe Fron, alături de vicepreşedintele filialei judeţene a Asociaţiei Cultul Eroilor, Dumitru Davidel, a oferit diplome pentru şapte cetăţeni de onoare ai comunei, dintre aceştia şase fiind cadre militare. „Anul acesta, fiind An Centenar, vom avea şapte cetăţeni de onoare, din care şase sunt colonei. Mai avem deja 34 de cetăţeni de onoare care sunt colonei, şi cu cei şase de acum 40, la care se mai adaugă şi doi generali. Deci, nu întâmplător la Cornu Luncii avem eroi. Avem, aici, un cult pentru armată, un cult pentru cei care se jertfesc pentru ca noi să trăim în pace”, a subliniat Gheorghe Fron. Diplomele de cetăţean de onoare au fost primite de lt. col. ing. Ioan Pohoaţă – şef birou suport logistic la Centrul de perfecţionare a pregătirii cadrelor din Jandarmerie, lt. col. Costel Avram – comandant de batalion la Şcoala Militară de Subofiţeri Fălticeni, col. rez. Maricel Ursulescu, comandor rez. Dumitru Cajvan – inspector de zbor pentru aviaţia de vânătoare la Divizia de Aviaţie Vânătoare Timişoara, col. rez. dr. Vasile Scutaru – ofiţer specialist în cadrul Ministerului Apărării şi profesor universitar la Academia Militară Bucureşti şi col. rez. Ionel Viorel Chiriac – ofiţer în Statul Major General al Armatei Române. Cea de-a şaptea diplomă de cetăţean de onoare i-a fost oferită profesoarei Albumiţa Chiriac.

Tot ieri, primarul Gheorghe Fron a premiat şi 13 „cupluri de aur” care au împlinit 50 de ani de căsătorie. Pentru acestea, primăria a oferit câte o diplomă, un buchet de flori şi o sticlă de şampanie. După ceremonia care a avut loc în faţa publicului, cele 13 cupluri au participat la o slujbă de binecuvântare oficiată de preoţii din comuna Cornu Luncii.

Manifestările de ieri de la Cornu Luncii au inclus şi mai multe spectacole de muzică populară susţinute de interpreţi şi formaţii locale, dar şi din judeţele Iaşi, Maramureş, sau din Ucraina şi Republica Moldova.