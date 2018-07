Inginerie seismică

Caterina Georgiana Seliman, o tânără de 21 de ani, din Vatra Dornei, s-a clasat pe podiumul celui mai important concurs de inginerie seismică din lume, aceasta adjudecându-și locul al III-lea alături de echipajul de 15 studenţi ce a reprezentat România.

Concursul s-a desfășurat la finele lunii trecute, în Los Angeles, Statele Unite ale Americii, arena competiţională reunind 40 de echipaje de pe întreg mapamondul.

Lotul României a realizat o machetă de 19 etaje, de circa 1,5 metri, din lemn de balsa (un arbore tropical cu lemn ușor) şi lipici, structură care şi-a dovedit rezistenţa în faţa a două cutremure de mare magnitudine, simulate în laborator, fapt ce le-a asigurat un loc pe podiumul Seismic Design Competition.

Macheta realizată în circa şase luni, din peste 1.000 de bucăţele de lemn

Caterina este studentă în anul III la Facultatea de Construcţii, secţia engleză, a Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca. În următorul an universitar, tânăra își va susţine licenţa, pentru studiile masterale având în vedere și specializări din Elveţia sau Germania.

Pentru Caterina a fost prima participare în cadrul acestui concurs, aceasta menţionând că proiectul studenţilor români a fost început cu multe luni înainte de eveniment.

Cei 15 membri ai echipei, viitorii ingineri constructori şi arhitecţi, şi-au pus priceperea şi răbdarea la încercare şi în peste şase luni de muncă migăloasă au dus la bun sfârşit o macheta realizată din peste 1.000 de bucăţele de lemn de balsa.

„Proiectul l-am început în toamna anului trecut. Într-o primă fază am lucrat la structură, pe calculator, cu ajutorul unor programe de calcul structural, iar în funcţie de comportamentul structurii mai optimizam acolo unde era cazul. Macheta am început-o la începutul acestui an. Presupune multă răbdare și atenţie, au fost încercări repetate, însă ne-a fost de folos și experienţa colegilor care au participat la ediţiile din anii trecuţi”, a povestit Caterina.

Iar clădirea inteligentă proiectată pentru concurs nu trebuie să fie doar rezistentă la seisme, ci trebuie să fie și eficientă din punct de vedere economic, echipa din România proiectând o clădire de birouri, cu câteva apartamente și spaţii comerciale, un restaurant și zonă verde.

400 de ore de muncă din partea fiecărui student

Tinerii s-au concentat pe fiecare aspect al structurii, au fost atenţi la detalii şi nu au lăsat nimic la voia întâmplării. Lucrul pentru acest proiect a presupus peste 400 de ore de implicare din partea fiecărui student.

„Partea de lucru la machetă a fost cea mai interesantă și captivantă pentru mine”, spune Caterina.

Cât despre competiţia din Los Angeles, tânăra mărturisește că a fost o experienţă intensă și unică.

„Atmosfera de concurs a fost foarte frumoasă, ne-am făcut prieteni, am intrat în contact cu foarte multe persoane. Din fericire, am reușit să fim prezenţi toţi membrii echipei, asta datorită sponsorilor cărora le mulţumim. Pe lângă participarea la concurs, posibilitatea de a asista la prezentările ţinute în cadrul conferinţei și interacţiunea cu profesorii și antreprenorii prezenţi a fost un real avantaj”, a mai completat Caterina.

Pe primul loc s-a clasat Universitatea din Berkeley, California, iar pe locul al II-lea echipa Universităţii UCLA.

De menţionat că studenţii români au obţinut bonusul pentru cea mai bună prezentare orală și premiul pentru cel mai bun design de tricou, toţi participanţii concursului purtând tricouri cu designul realizat de arhitecţii echipei noastre.

Echipa care a participat la concursul internaţional a fost formată dinElena Daniela Bendea, Andrada Bolboacă, Mihai Bogdan Bozeșan, Cosmin Chrileanu, Ioana Cufteac, Ádám Kis, Zsolt Ladó, Mária Lokodi, Barnabás Attila Lőrincz, Răzvan Nemţău, Alexandru Oniţoiu, Călin Rus, Georgiana Caterina Seliman, Kalman Lorand Szekely, Andrei Șimon, aceștia fiind coordonaţi de dr. ing. Ovidiu Prodan, dr. ing. Bianca Roxana Pârv, dr. arh. Paul Mihai Moldovan.