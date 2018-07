Lucrare importantă

Lucrări majore care presupun turnare de covor asfaltic nou vor avea loc în perioada imediat următoare pe două porţiuni importante ale DN 17, care leagă Suceava de Ardeal. Este vorba de porţiunea Mestecăniş – Valea Putnei şi de Poiana Stampei, în zona de ieşire din judeţ, în total fiind vorba de 33 de kilometri de şosea.

Lucrările au început deja la Poiana Stampei, fiind executate de firmele cu care are încheiate contracte Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Iaşi. Porţiunile de drum pe care se toarnă covor asfaltic sunt în administrarea Secţiei de Drumuri Naţionale Câmpulung Moldovenesc.

Porţiunea cea mai întinsă pe care se va interveni este de la Valea Putnei şi până pe Mestecăniş.

Se poate observa că cele două zone nu au fost alese întâmplător.

Poliţiştii rutieri de la Vatra Dornei au sesizat de multă vreme că o parte dintre accidentele care au avut loc pe Mestecăniş şi la limita dintre judeţul Suceava şi Bistriţa ar putea fi favorizate şi de aderenţa scăzută de pe carosabil. Problemele se făceau resimţite mai ales pe timp de ploaie, când şoferi care nu adaptau viteza la condiţiile de drum îşi scăpau maşinile de sub control.

Compania de Administrare a Infrastructurii Rutiere a comandat şi efectuat inclusiv o expertiză cu privire la gradul de rugozitate al şoselei. Concluzia a fost că şoseaua nu are o aderenţă sub limita prevăzută de normele tehnice, însă toată lumea a fost de acord că un strat suplimentar de asfalt poate fi o măsură de siguranţă în plus pentru participanţii la trafic.