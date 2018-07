Tainele picturii

În curtea Bisericii de lemn cu hramul Sfântul Dumitru din Adâncata (Parohia Adâncata 2), construită la sfârşitul secolului al XVIII-lea, s-a desfăşurat, în perioada 25 iunie – 7 iulie, ediţia a VIII-a a Taberei de creaţie „Micii iconari”, iniţiată şi organizată de preotul paroh Pascal Mitu. Şi în acest an, 80 de copii de la mai multe şcoli sucevene şi nu numai, împărţiţi în două grupe, cu vârste cuprinse între 6 şi 18 ani, pasionaţi de pictură, s-au întâlnit la Casa de Prăznuire a Parohiei Adâncata 2, unde li s-au pus la dispoziţie toate materialele necesare creaţiei.

Ca de fiecare dată, tabăra de creaţie se finalizează cu expunerea lucrărilor într-un cadru oficial, de această dată icoanele şi pânzele realizate de copii vor fi expuse marţi, 10 iulie, la ora 18:00, la Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, Corpul A, etajul I. Un al doilea vernisaj va fi organizat duminică, 15 iulie, la Casa de Prăznuire a Parohiei Adâncata 2, după care fiecare elev îşi va putea lua lucrările acasă. La vernisaje sunt aşteptaţi să participe toţi copiii care au participat în tabără, părinţii acestora, profesorii îndrumători şi toţi cei care vor să vadă ce lucruri frumoase pot face cei mici dacă sunt lăsaţi să viseze şi sunt îndrumaţi, cu răbdare şi dragoste, spre artă.

Libertatea de a crea

Activităţile din tabără s-au dovedit a fi o reuşită şi datorită colaborării cu o echipă de profesionişti, cu profesorii îndrumători Raluca Schipor, Pascal Mitu, Florentina Anastasiu, Iulia Buraciuc, Daniela Mitu. După cum ne-a spus părintele Pascal Mitu, ziua de lucru pe parcursul taberei a început cu o rugăciune şi s-a sfârşit tot cu o rugăciune. Copiii au socializat, şi-au făcut noi prieteni, şi-au petrecut o parte din vacanţă în aer liber, în natură, creând lucruri deosebite, momente de care cu drag o să-şi amintească peste ani şi ani.

„Aici nu au avut constrângeri. Tot ce am făcut a fost de bună voie. Am socializat, ne-am descoperit unii pe alţii, am încercat să îi integrăm pe copii în spaţiul liturgic altfel decât la Sfânta Liturghie sau la alte servicii religioase”, a adăugat părintele Pascal Mitu. Tabăra iconarilor suceveni, care se adresează în principal copiilor de vârstă şcolară, în special celor pasionaţi de pictură, a fost iniţiată şi organizată de preotul paroh Pascal Mitu, de la Parohia Adâncata 2, cu sprijinul Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, în colaborare cu cadre didactice de la Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” şi Şcoala Gimnazială Nr. 3 Suceava.

Interes tot mai mare pentru tabăra de la Adâncata

Acum 8 ani, tabăra de creaţie a început cu 25 de copii. Anul acesta au fost 80 de copii, anul trecut au fost tot 80, unii dintre ei participând încă de la prima ediţie. 20% dintre copiii din tabără sunt din Adâncata. În concluzie, peste 500 de copii au petrecut cel puţin o săptămână la această tabără de creaţie.

„La început, copiii vin neştiind ce o să se întâmple în tabără. La sfârşit, pleacă bucuroşi că au reuşit să realizeze o icoană, un tablou, lucru pe care nu îl credeau la început. Este un timp câştigat şi pentru noi, şi pentru copii”, este de părere părintele Pascal Mitu. O parte din costurile taberei sunt suportate de Parohia Adâncata 2, altă parte de părinţi.

Artistul vizual Raluca Schipor ne-a spus că este implicată în acest proiect de la prima ediţie, de acum 8 ani, şi se simte foarte norocoasă. „Copiii sunt foarte dornici să înveţe într-un cadru atipic, într-un stil boem, frumos, nonconformist, lipsit de ceea ce ei consideră că poate fi o oră tipică de desen sau de pictură. Au învăţat pe de o parte tainele iconografiei bizantine, tainele picturii tradiţionale pe sticlă şi, ulterior, au învăţat expresivitatea liniei, contrastele cromatice, tot ceea ce ţine de pictura pe pânză”, a completat Raluca Schipor.

Atât preotul Pascal Mitu, cât şi profesoara Raluca Schipor sunt de părere că un mare câştig pentru ei, dincolo de experienţă, este să vadă cum elevii evoluează, cum vin în tabără cu sufletul deschis. „Vin fericiţi şi mă învaţă să zâmbesc zilnic şi îmi arată modul în care se poate evolua, chiar dacă lucrează o dată pe an, o săptămână, zi de zi”, este părerea artistului vizual Raluca Schipor.

Conduşi de pasiune

Am întâlnit-o în tabără pe Diana Ştefania Bologa, elevă în clasa a X-a la Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava. Trecea în clasa a III-a când a ales să vină prima dată în tabără la Adâncata, „în primul rând pentru doamna profesoară Schipor”. „De atunci ne dezvoltăm în continuare pe plan artistic, dar şi spiritual. Voi continua să vin în tabără. Consider că nu este vârstă pentru a alege să faci ce-ţi place. Ne simţim foarte legaţi de biserica de aici, dar şi de îndrumătorii noştri”, ne-a spus Diana.

Printre elevii iconari l-am întâlnit şi pe Guilherme Araujo Regado, elev în clasa a X-a la Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu”, care ne-a spus că vine de şapte ani în tabără. „Fiind pasionat de artă, am decis să vin an de an în tabără, pentru că aici îmi pot dezvolta creativitatea şi tehnica de lucru în pictură. Aici este un loc foarte frumos şi mie îmi place să lucrez în natură. Vreau să devin arhitect şi, în paralel, să pictez”, ne-a destăinuit adolescentul.

Activităţi atractive

Pentru prima dată printre „Micii iconari”, Daria Andrada Petrescu, în vârstă de 13 ani, elevă în clasa a VIII-a la Şcoala Gimnazială „Miron Costin” Suceava, ne-a povestit că i-a plăcut foarte mult în tabără, unde s-a împrietenit cu mulţi copii. „Este o experienţă unică, mai ales că nu am mai pictat niciodată şi doamna profesoară Schipor spune că am potenţial. Am pictat o icoană cu Sf. Muceniţă Daria, pentru că pe mine mă cheamă Daria. Părinţii mei au fost la Ierusalim şi mi-au adus de acolo o icoană a Sfintei Daria, care mi-a plăcut foarte mult. Am vrut să o reproduc.

Am făcut şi un tablou cu un cerb alb, pentru că reprezintă puritatea şi noi, copiii, suntem puri, veseli, liberi”, ne-a destăinuit Daria.

Profesoara Iulia Buraciuc, de la Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu”, de cinci ani parte a acestui proiect, ne-a spus că experienţa din Tabăra „Micii iconari” este extraordinară, pentru că „suntem mult mai liberi, nu suntem constrânşi de o programă”, iar copiii, a completat profesoara, „sunt extraordinari”. „Unii dintre ei vin pentru pictură, pentru icoane, grafică, dar, în acelaşi timp, desfăşurăm cu ei şi alte activităţi. Anul acesta am ţesut mărgele în gherghef, am făcut quilling, tangram, origami şi am văzut că toţi copiii au foarte mare aplicaţie spre aceste activităţi. Copiii cresc sub ochii noştri şi cu toţii îşi doresc să revină în tabără”, a declarat Iulia Buraciuc.