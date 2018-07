Grav

Un accident rutier foarte grav s-a petrecut miercuri seară, la Salcea, după ce un autoturism scăpat de sub control s-a lovit violent, din lateral, de un gard. Un tânăr de 19 ani a murit, iar un bărbat în vârstă de 47 de ani se afla ieri în stare foarte gravă, în comă. Accidentul a fost produs de un alt tânăr de 19 ani, care nu are permis de conducere. Ce atrage atenţia cel mai mult în acest caz este că un tânăr de 19 ani conducea cu viteză excesivă o maşină, deşi nu are permis de conducere, şi mai şi băuse, deşi în maşină se afla şi tatăl său. Din păcate, o inconştienţă plătită foarte scump.

Circula cu viteză excesivă, pe un drum pietruit

Accidentul s-a înregistrat în jurul orei 20.20, pe strada Vişinilor din Salcea. Este un drum secundar, de pietriş, care se desprinde de pe drumul care leagă Salcea de Prelipca.

Bogdan Semian, în vârstă de 19 ani, din Salcea, conducea un VW Polo înmatriculat în Bulgaria. În maşină mai era un tânăr de 19 ani, pasager, dar şi Dănuţ Semian, în vârstă de 47 de ani, tatăl celui care se afla la volan.

Tânărul fără permis mai circula şi cu viteză excesivă pe drumul cu pietriş. Oamenii care stau în zonă au relatat că au auzit o maşina care „rupea” drumul pietruit, după care a urmat impactul deosebit de violent.

„Eram pe grădină şi am auzit un zgomot de maşină condusă cu viteză pe pietriş, chiar mă gândeam ce inconştient merge aşa şi nu ţine deloc la maşina lui. Imediat am auzit o bufnitură ca la o explozie de roată mare”, a povestit Ioan Mandiuc, din Salcea.

Şoferul de 19 ani a pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare, iar maşina a intrat în coliziune laterală cu un gard din beton. Impactul a fost deosebit de violent, maşina trecând prin temelia gardului. Partea laterală dreapta a maşinii a fost complet distrusă.

Şoferul a fugit, ceilalţi doi au rămas încarceraţi

Pompierii militari de la Detaşamentul Suceava au găsit la faţa locului doi oameni încarceraţi în maşină. Este vorba de pasagerul din dreapta faţă şi bărbatul care se afla pe bancheta din spate, tatăl şoferului. Bogdan Semian a ieşit pe picioarele lui din maşină şi a fugit.

„După impact, tânărul de la volan a părăsit locul faptei, fiind identificat la domiciliu de poliţiştii din cadrul Poliţiei oraşului Salcea”, a declarat comisarul-şef Ionuţ Epureanu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Suceava.

Şi şoferul a fost urcat într-o ambulanţă şi dus la Spitalul Judeţean Suceava.

Leziuni incompatibile cu viaţa pentru pasagerul de 19 ani

La Urgenţele Spitalului Judeţean Suceava, în starea cea mai gravă a ajuns Constantin Gigică, în vârstă de 19 ani, pasagerul din dreapta şoferului.

El a fost preluat de medici cu traumatism cranian sever, hemo pneumotorax şi ruptură hepatică, fiind băgat în sala de operaţie, unde a intervenit o echipă complexă, cu medici de la chirurgie toracică, neurochirurgie şi chirurgie generală. Din păcate, eforturile medicilor au fost în zadar.

Constantin Gigică a mai trăit doar câteva ore, decedând miercuri noapte.

Nici celălalt rănit grav, Dănuţ Semian, bărbatul de 47 de ani, nu era ieri într-o stare încurajatoare. Bărbatul era în comă, cu traumatism cranio-cerebral sever, cu prognostic rezervat.

Şoferul va răspunde pentru cel puţin patru infracţiuni

Tânărul de 19 ani care a provocat toată nenorocirea avea contuzii uşoare, însă a fost internat în secţia de Chirurgie toracică pentru investigaţii suplimentare.

El a fost verificat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 0,14 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acestuia i s-au recoltat la spital şi probe biologice, pentru stabilirea alcoolemiei în sânge. Dacă alcoolemia în sânge va fi sub 0,8 la mie, tânărul nu se va alege cu dosar penal şi pentru conducere sub influenţa alcoolului.

Chiar şi aşa, acesta va avea de răspuns pentru cel puţin patru capete de acuzare: „ucidere din culpă”, „vătămare corporală din culpă”, „conducerea unui vehicul fără permis de conducere” şi „părăsirea locului accidentului”.

Din păcate, un nou accident în care se remarcă inconştienţa atât a şoferului, cât şi a tatălui acestuia, cel puţin în aceeaşi măsură.

Strada pe care maşina a fost scăpată de sub control este una circulată intens şi pietonal, în zonă fiind mai multe familii cu mulţi copii. Accidentul putea avea consecinţe şi mai grave aşadar.