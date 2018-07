După ploaie

Inundarea pasajului pietonal din zona Bazarului, de sub podul peste apa Sucevei, l-a determinat pe preşedintele Organizaţiei Municipale Suceava a PSD, Dan Ioan Cuşnir, să acuze conducerea Primăriei Suceava nu doar de desconsiderarea sucevenilor, ci chiar de „atac la adresa siguranţei cetăţenilor”.

Cuşnir a declarat, ieri, că de circa doi ani PSD încearcă să le explice primarului Ion Lungu şi viceprimarului Lucian Harşovschi de faptul că pasajul pietonal pe sub podul din zona Bazarului „este o ofensă adusă demnităţii sucevenilor”. „Nu este permis să obligi oamenii să se deplaseze ca oile printr-o lunca înnămolită, mai ales că femeile cu copii mici, în căruţ, sau persoanele cu dizabilităţi nu au nici o şansă să folosească acest aşa-zis pasaj. Pasajul pe sub podul din zona Bazarului este creaţia lui Harsovschi, lăudată la vremea respectivă de Ion Lungu.

Faptul că atât l-a dus mintea pe viceprimarul Harşovschi, că în locul unei pasarele supraterane, civilizate, să amenajeze un pasaj pe sub pod, în zona inundabilă a râului Suceava, nu ne miră. Atât poate, atât face”, a afirmat Cuşnir.

El consideră că este inacceptabil, însă, ca în plină perioada de coduri de inundaţii, când de 10 zile sunt avertizări de ploi şi creşteri ale debitelor râurilor, să nu fie luate măsuri pentru siguranţa trecătorilor. „Să nu îţi pese de siguranţa celor pe care i-ai obligat să meargă prin zona inundabilă a râului Suceava este mai mult decât nesimţire, este un atac la siguranţa cetăţenilor. De unde să ştie Lucian Harşovschi problemele sucevenilor dacă el, viceprimarul Sucevei, locuieşte în Moara? Dar dacă vine o viitură şi sunt surprinşi nişte oameni care nu au altă variantă, ce se face Harşovschi, pe cine va da vina, pe vremea nefavorabilă?”, întreabă retoric liderul PSD Suceava.

Dan Ioan Cuşnir a mai declarat că, de 14 ani, Ion Lungu şi „locotenentul său”, Lucian Harşovschi, „atacă demnitatea, liniştea dar şi siguranţa sucevenilor” şi din acest motiv „avem obligaţia să facem tot ceea ce depinde de noi pentru ca bătaia de joc la adresa sucevenilor să înceteze” şi „pentru a le reda sucevenilor mândria şi demnitatea”.