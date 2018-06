„Din Ardeal în toată ţara”

Ansamblul artistic „Ciprian Porumbescu” al Centrului Cultural Bucovina a prezentat miercuri, 27 iunie, în Sala Mare a Palatului Culturii din municipiul Târgu Mureş, un spectacol de excepţie în cadrul manifestării „Din Ardeal în toată ţara”, spectacol organizat de Asociaţia Culturală Mureşul Superior, în colaborare cu Primăria Târgu Mureş, Consiliul Judeţean Mureş şi Centrul Cultural „Bucovina" (sub auspiciile TVR). Spectacolul a fost oferit tuturor iubitorilor de folclor, în cinstea Centenarului Marii Uniri.

Prestigiosul colectiv al Ansamblului artistic „Ciprian Porumbescu” a fost răsplătit cu ropote de aplauze la scenă deschisă. Şi-au dat concursul orchestra şi corpul de balet al Ansamblului artistic „Ciprian Porumbescu”, sub bagheta dirijorului Viorel Leancă, coregraf George Palaniuc. Manifestarea a fost transmisă live pe Facebook, adunând peste 20.000 de vizualizări. În cadrul acestei manifestării, organizate sub semnul „România 100”, au evoluat nume sonore ale folclorului românesc din mai multe zone ale ţării, printre care Ioan Cristian Ţăran, Felicia Stoian, Sorin Filip, Gheorghe Roşoga, Veta Biriş, Domnica Dologa, Cornelia şi Lupu Rednic, Mihaela şi Ciprian Istrate, Antonela şi Liviu Buţu etc.