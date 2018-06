Semne de întrebare

Neculai Miron, primarul comunei Bosanci, a ajuns în noaptea de sâmbătă spre duminică, în jurul orei 24.00, la Unitatea Primire Urgenţe a Spitalului Judeţean „Sf. Ioan cel Nou” Suceava. Primarul a acuzat probleme medicale şi a fost internat. Într-o primă fază, el a fost diagnosticat cu febră şi dureri de cap şi a rămas internat în spital sub tratament. Tot în spital i-au fost prelevate probe de sânge pentru a se stabili exact cauza infecţiei.

Contactat telefonic, Neculai Miron a adus în discuţie o versiune explozivă a internării sale în spital.

„M-am simţit rău încă de marţi, 19 iunie, dar am crezut că va trece. Sâmbătă seară am mers cu maşina mea la spital şi am rămas internat. Nu cred că e ceva întâmplător. Am nişte bănuieli că mi s-a pus ceva în mâncare, dar deocamdată, până nu vor veni rezultatele analizelor de sânge, nu vreau să mă pronunţ. După ce voi vedea aceste rezultate am să spun mai multe”, a declarat Neculai Miron.

Primarul din Bosanci a mai precizat că astăzi se va externa, deşi în mod normal ar fi trebuit să mai stea sub supraveghere medicală încă o zi.

„Trebuie să fiu joi la primărie pentru că am de semnat o serie de documente importante”, a anunţat Neculai Miron.

Primarul a mai spus că dacă probele de sânge îi vor confirma suspiciunile nu exclude posibilitatea de a înainta o plângere penală pentru identificarea celor care i-au pus în pericol sănătatea şi viaţa.

De altfel, de câteva zile, aproape întreaga populaţie a comunei Bosanci vorbeşte despre acest subiect, iar cei mai mulţi dintre oameni susţin că primarul este în spital pentru că ar fi fost otrăvit.