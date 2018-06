Banul, ochiul dracului

Un imens scandal s-a declanşat după publicarea celor care vor primi salarii de excelenţă în cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului (IPJ) Suceava. În două postări pe adresa sa de facebook, Bogdan Bănică, liderul SNPR DECUS Suceava, mătură efectiv pe jos cu conducerea IPJ Suceava şi spune că „această listă o consider o bătaie de joc extremă, o ofensă adusă poliţiștilor adevăraţi!”.

Sub titlul „#Buboiul explodează la IPJ Suceava”, Bogdan Bănică a publicat următorul text: „În urma deciziei de acordare a salariilor de excelenţă la IPJ Suceava, decizie luată abuziv de către regimul dictatorial impus şi de către tov. comisar-șef Buga Adrian, contestată vehement de SNPR DECUS, personalul contractual angajat al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Suceava a intrat în GREVĂ JAPONEZĂ‼ În curând și pe poliţiștii suceveni îi veţi găsi legaţi cu cătușele (din dotare) de gardul unităţii, tov. Buga. Continuaţi așa...”.

Bogdan Bănică, vicepreședinte al Sindicatului Naţional al Poliţiștilor din România SNPR DECUS, a precizat că în momentul în care a văzut lista cu deciziile pentru majorarea salarială pentru merite deosebite și lucrări de excepţie ale poliţiștilor suceveni, listă prezentată în ședinţa de comandă a Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Suceava, a luat pur şi simplu foc.

„Articolul de lege prevede o #DEZBATERE a propunerilor pentru acordarea acestui spor, însă comanda IPJ Suceava, în frunte cu majordomul comisar-șef BUGA ADRIAN, încă împuternicit șef al IPJ Suceava, ne-a impus o listă spre aprobare. Dezbatere din ceruri, sau din părţi, mai popular. Asta e lista, majordomul A ZIS că e cea corectă, în urma <analizei comenzii>. Și noi nu trebuie decât să o votăm! Vă spun că sunt SINGURUL care s-a opus vehement și agresiv acestei mojicii, iar reprezentantul Publisind s-a abţinut. În rest, au fost acordate salarii de excelenţă președintelui CNP, vicepreședintelui CNP (n.r. Corpul Naţional al Poliţiștilor), precum și președintelui SNAP. Care, evident, nu au avut de făcut obiecţii. Inspectorul-șef s-a scuzat de trei ori, cum că acestea au fost propunerile lui personale, dar nu cu intenţia de a le <cumpăra> voturile‼️ Eu cred tocmai contrariul. Și mi-e scârbă de bătaia de joc faţă de poliţiștii adevăraţi, cei din stradă, de la posturile de poliţie comunale, cei care se iau de piept cu infractorii, la propriu. Obiecţii nu a avut de făcut nici SNPPC, ca de obicei”, a arătat Bogdan Bănică.

„Nu mi-am imaginat că poate exista atâta nesimţire și perifidie ocultă, de ultimă speţă, jigodism ordinar, lipsă de scrupule și ticăloșenie!!‼”

Acesta a detaliat şi care sunt majorările pe care urmează să le primească poliţiştii care vor încasa salarii de excelenţă, măriri care vor fi cuprinse între 30-50%, şi care depind de grad şi funcţie.

Printre cei nominalizaţi de liderul local al SNPR DECUS se numără „doi colegi personal contractual (din care unul din structura supremă a Poliţiei Române - "Logistic", soţia unui fost șef serviciu (actual, slavă Domnului, pensionar)), dar şi 9 (nouă amărâţi de agenţi, din care unul președinte SNAP)”. Lista este completată cu președintele CNP (Corpul Naţional al Poliţiştilor), șef poliţie orășenească, adjunct șef poliţie municipală, șef birou, șef birou, șef poliţie comunală, purtător de cuvânt, șef birou rutier, șef serviciu, șef serviciu, șef birou, împuternicit șef birou.

Atacul lui Bogdan Bănică nu se opreşte aici, iar limbajul degenerează în anumite momente.

„Aceasta este comanda IPJ Suceava, aceștia sunt cei ce vă conduc și micţionează, la propriu, pe munca voastră, dragi colegi din teritoriu!‼ Nu mi-am imaginat că poate exista atâta nesimţire și perifidie ocultă, de ultimă speţă, jigodism ordinar, lipsă de scrupule și ticăloșenie!!‼ Analizaţi singuri, dragi colegi, situaţia de mai sus, apoi mutăm cabinele de WC la etajul I. E gravitaţia mai mare, nu de alta... Dar fiţi obiectivi... Sindicatul Naţional al Poliţiștilor din România DECUS deja a adus la cunoștinţa IGPR și a MAI această măgărie, și promit membrilor, poliţiștilor de rând, că nu vom lăsa jigodiile să-și ( #MAI ) bată joc de voi! Ce le transmit lor, ălora mari? Sunteţi niște jigodii! Nenorociţilor!!! 5.000 de euro, atât ia în plus un șef, doar prin această majorare, în 6 luni. Faceţi calculul! Jigodiilor, sunteţi niște băloși, niște piftii care încep să tremure fără ciolan, mi-e scârbă de voi!‼Mușc din voi! Rău, până la os! Nu vă jucaţi cu mine, v-am avertizat de mult...”, sună cuvintele dure ale lui Bogdan Bănică.

Acesta a mai precizat că „acest comunicat îl fac, și mi-l asum, în calitate de vicepreședinte al Sindicatului Naţional al Poliţiștilor din România DECUS”.

Preşedinte CNP: „Eu vreau să-l întreb ce îl caracterizează pe el în afara unui limbaj de mahala”

Preşedintele Corpului Naţional al Poliţiştilor, Marius Ciotău, este de părere că limbajul folosit de Bogdan Bănică este unul care arată un derapaj inadmisibil.

„Meritele poliţiştilor sunt cunoscute prin activitate şi nu prin ceea ce spune Bănică. Cum contestă el meritele poliţiştilor? Eu vreau să-l întreb ce îl caracterizează pe el în afara unui limbaj de mahala. Îi place să facă doar scandal. Îi cer să facă publică activitatea pe care o derulează. Ca să critici poliţişti trebuie să fii demn de respect. Cum poţi numi nişte colegi <amărâţi de agenţi>, cine îi dă acest drept? Să arate de ce îi denigrează pe aceşti oameni, unii dintre ei care nu îşi văd familia cu zilele pentru a-şi îndeplini misiunea, munca de poliţist. El ar vrea să împartă aceste salarii, dar nu are nici o putere în acest sens pentru că stabilirea salariilor de excelenţă se face în baza unor criterii bine stabilite. Majoritatea celor recompensaţi sunt membri de sindicat, fac parte din CNP, iar asta ce ar trebui să însemne, să fie puşi la zid?”, s-a întrebat Marius Ciotău.

Preşedintele CNP Suceava a ţinut să-i amintească lui Bogdan Bănică un episod destul de recent din trecutul său şi i-a cerut să înceteze să-i mai jignească pe poliţişti.

„Domnul Bănică nu ar trebui să uite că a stat internat la dezalcolizare, la Rădăuţi. Am să cer să se ia măsuri împotriva lui, pentru că trebuie să avem un comportament civilizat şi un limbaj adecvat. Cer scuze tuturor cetățenilor în numele polițiștilor pe care îi reprezint pentru limbajul folosit de colegul nostru. Doresc să se înțeleagă că acest limbaj nu ne reprezintă și voi face toate demersurile legale pentru a evita astfel de derapaje lingvistice care îl definesc doar pe domnul Bănică DECUS. Toți polițiștii trebuie să fie demni și să dea dovadă de respect”, a completat comisarul Marius Ciotău, preşedinte al CNP Suceava

Acesta a ţinut să-i răspundă şi personal lui Bogdan Bănică, după ce a fost nominalizat printre beneficiarii salariului de excelenţă, şi a precizat că în cei 22 de ani de muncă în Poliţia Suceava este pentru prima dată când primeşte salariu de excelenţă.

Lider SNAP Suceava: „Nu-mi plac atitudinea şi limbajul pe care le foloseşte şi nu doresc să intru cu el în polemică”

Agentul-şef principal Vasile Grumăzescu, liderul Sindicatului Naţional al Agenţilor de Poliţie (SNAP) Suceava, a rămas surprins şi el de agresivitatea limbajului lui Bogdan Bănică şi a spus că nu vrea să intre cu acesta într-un dialog care nu-şi are rostul.

„Am 27 de ani de poliţie, toţi în operativ, am avut calificative numai de foarte bine, cu toate problemele de sănătate pe care le am, iar salariul de excelenţă cred că este unul meritat. Am o comună de 6.000 de locuitori şi alte trei comune de care răspund şi sunt solicitat să mă deplasez şi în alte zone cu nivel ridicat de pericol. Nu am ştiut de această propunere de a primi salariul de excelenţă, iar în timpul şedinţei am vorbit cu domnul Bogdan Bănică, iar acesta mi-a spus că nu are nimic, nici cu mine şi nici cu domnul Ciotău. Nu-mi plac atitudinea şi limbajul pe care le foloseşte şi nu doresc să intru cu el în polemică. Cred că vrea doar să obţină adepţi la sindicatul dumnealui, dar nu ştiu dacă e modul cel mai corect şi civilizat”, a precizat Vasile Grumăzescu.

Lider SNPPC Suceava: „Având în vedere timpul extrem de scurt nu cred că a fost timp pentru o ierarhizare cât mai apropiată de realitate”

Contactat telefonic, Vasile Anton, preşedintele Biroului Teritorial Suceava din cadrul Sindicatului Naţional al Poliţiştilor şi Personalului Contractual, nu a dorit să comenteze acuzaţiile lui Bogdan Bănică. Totuşi, acesta a avut un punct de vedere din care rezultă că în stabilirea listei cu cele 31 de persoane care au fost recompensate cu salarii de excelenţă este posibil să fi apărut şi erori.

„Solicitarea de acordare a salariilor de excelenţă a venit la IPJ Suceava miercuri după-amiază, după terminarea orelor de program, iar joi la prânz lista era stabilită. Ştiu că trebuie nişte note de fundamentare în baza cărora se decid persoanele care pot beneficia de această înlesnire, şi având în vedere timpul extrem de scurt nu cred că a fost timp pentru o ierarhizare cât mai apropiată de realitate”, a arătat Vasile Anton.