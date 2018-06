În ajun de Sânziene

În această dimineață, la ora 5:30, racla cu moaştele Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava a fost scoasă din biserică și așezată sub baldachinul din curtea mănăstirii. Acest moment a fost marcat și de o slujbă religioasă, slujba Acatistului Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava, la care au participat Preasfinţitul Damaschin Dorneanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, înconjurat de părinţii din obştea Mănăstirii Sfântul Ioan cel Nou, precum şi de alţi preoţi şi credincioşi din municipiu sau din alte localități din apropiere.

„Sfântul Ioan, ocrotitorul şi sprijinitorul tuturor creştinilor”

Urmează ca astăzi, 23 iunie, și mâine, 24 iunie, Mănăstirea Sf. Ioan cel Nou să primească mii de pelerini din toate colţurile ţării, dar și din Ucraina, Republica Moldova etc. Pr. prof. dr. Arhimandrit Grichentie Natu, de la Mănăstirea Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava, ne-a spus că „Sfântul Ioan este nu doar protectorul municipiului Suceava, dar şi ocrotitorul şi sprijinitorul tuturor creştinilor ce se roagă cu credinţă şi evlavie şi cărora li se îndeplinesc rugăminţile lor cele de folos şi spre mântuire. Mulţi dintre cei care vin la Suceava de Sânziene aşteaptă cu dor şi emoţie duhovnicească să ajungă a petrece o noapte întreagă lângă moaştele marelui martir. E unică bucuria lor. Dacă vorbeşti cu ei constaţi că sunt cei mai fericiţi oameni şi-ţi răspund încântaţi că de mici fuseseră aduşi de părinţii lor la ziua Sfântului Ioan”. Tot părintele Grichentie Natu a completat că „mulţumirea şi împăcarea sufletească pe care o au în această zi, rânduiala ce se aşterne în casele şi familiile lor, sporul şi dinamismul ce-l dobândesc lucrările lor după un hram petrecut la Suceava îi leagă cu mii de fire nevăzute de sfântul din cetatea lui Ştefan cel Mare şi Sfânt şi-i face ca de fiecare dată în preajma Sânzienelor să-şi rânduiască toate pentru a lua parte la bucuria hramului Cetăţii Sucevei”.

Astăzi, la ora 18:00, slujba de priveghere

Ca în fiecare an, la primele ore ale dimineții de sâmbătă, zeci de credincioşi din municipiul Suceava şi din localităţi limitrofe se aşează ordonat la rând şi ating racla aşezată sub baldachinul din curtea mănăstirii, alături de icoana Sf. Ioan cel Nou de la Suceava „îmbrăcată” în flori, dau câte un pomelnic preotului care stă la căpătâiul Sfântului şi înălţă rugăciuni către acesta.Credincioşii primesc în dar veşmânt şi vată sfinţită, iconiţe, cărticele de rugăciuni sau reviste folositoare de suflet şi, conform datinilor, sânzienele, ca un simbol al acestei mari sărbători. La ora 18:00, în curtea mănăstirii sunetul de toacă, apoi clopotele vor anunţa începerea slujbei de priveghere, în cinstea Naşterii Sfântului Ioan Botezătorul şi a Sfântului Ioan cel Nou, ocrotitorul Sucevei. Slujba va fi oficiată de ÎPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, împreună cu ÎPS Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, ierarhi din alte eparhii, preoţi şi diaconi.

Procesiune

Duminică, pe 24 iunie, la ora 6.00, în curtea mănăstirii (în partea de sud) vor fi oficiate slujba Sfântului Maslu, Sfinţirea Apei, Acatistul Sfântului Ioan Botezătorul și al Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava. Sfânta Liturghie va începe la ora 9:00 şi va avea loc pe scena special amenajată din curtea mănăstirii. Liturghia va fi oficiată de ÎPS Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, ÎPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, Preasfințitul Ignatie, Episcopul Hușilor, Preasfințitul Părinte Macarie al Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord, ÎPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, Preasfințitul Damaschin Dorneanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Pe tot parcursul Liturghiei, credincioşii vor putea sta în continuare la rând pentru a ajunge la raclă şi pentru a se închina Sfântului Ioan cel Nou. După Sfânta Liturghie şi cuvintele de învăţătură ce vor fi rostite de preoţi, racla cu moaştele Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava va fi purtată pe braţe de câţiva preoţi şi călugări prin municipiul Suceava, în jurul orei 11:00, după cum este obiceiul străvechi de Sânziene, la Suceava. În acest timp, soborul de preoţi şi pelerinii care însoţesc racla se vor opri la bisericile aflate pe traseu (Biserica Sf. Înviere, Biserica Sf. Gheorghe - Mirăuţi, Biserica Sf. Dumitru, Biserica Sf. Nicolae, Catedrala Naşterea Domnului – de pe Mărăşeşti, Biserica Naşterea Maicii Domnului – de la Tribunal) şi înapoi la mănăstirea suceveană.

După procesiune, racla va fi aşezată din nou sub baldachinul din curtea mănăstirii

În timpul procesiunii, credincioşii se vor aşeza de o parte şi de alta a străzilor pe unde vor trece sfintele moaşte. La fiecare biserică în dreptul căreia racla cu sfintele moaşte se va opri, ierarhii vor fi întâmpinaţi de preoţii slujitori cu Sfânta Evanghelie şi Sfânta Cruce în mâini, preoţi care vor rosti şi câte o rugăciune. Clopotele acestor sfinte lăcaşuri vor bate până când convoiul va ajunge la următorul lăcaş de rugăciune. Preoţii care vor lua parte la pelerinaj îi vor binecuvânta de-a lungul traseului pe credincioşi şi îi vor stropi cu agheasmă. La întoarcere, racla va fi aşezată din nou sub baldachinul din curtea mănăstirii, unde va rămâne până spre seară, pentru ca toţi credincioşii care vor să atingă racla şi să se închine Sfântului să o poată face. Sărbătoarea de pe 24 iunie, cunoscută şi sub denumirea de Sânziene, rememorează nu numai Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul, ci şi strămutarea moaştelor Sfântului Ioan cel Nou de la Cetatea Albă la Suceava, ce a avut loc în anul 1415, sub domnia şi la iniţiativa domnitorului Alexandru cel Bun. Ulterior, pe 24 iunie 1589, au fost aşezate în noua Catedrală a Sucevei, ctitorită de Bogdan al III-lea şi fiul său, Ştefăniţă.