Dosar penal

Un bărbat din Gura Humorului a fost reținut pentru 24 de ore și este cercetat în stare de control judiciar, după ce a fost acuzat că și-a agresat fosta concubină în plină stradă. Pe numele său a fost deschis un dosar penal pentru comiterea infracțiunilor de lovirea sau alte violențe și amenințare.

Faptele pentru care este acuzat Andrei C., de 33 de ani, s-au petrecut în urmă cu două săptămâni, la poliție prezentându-se atunci fosta concubină a acestuia, care a depus o plângere penală împotriva bărbatului. Ea a povestit că în jurul prânzului, în timp ce se deplasa împreună cu el pe un bulevard din oraș, acesta a lovit-o cu palmele peste față, amenințând-o de mai multe ori cu acte de violență. În urma agresiunii, femeia s-a prezentat la serviciul de Medicină Legală Suceava, unde medicii au constatat că are nevoie de 3-4 zile de îngrijiri medicale pentru vindecare. În urma probelor administrate, la data de 15 iunie a fost dispusă continuarea urmăririi penale față de bărbatul de 33 de ani, acesta fiind cunoscut cu antecedente penale. În urma audierilor efectuate în timpul zilei de joi, s-a luat decizia emiterii unei ordonanțe de reținere a lui Andrei C. pentru 24 de ore, acesta fiind introdus în arestul IPJ Suceava. Odată cu expirarea ordonanței și audierea bărbatului de către procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Gura Humorului, aceștia au luat decizia cercetării în continuare a agrsorului sub control judiciar pentru 60 de zile, pentru comiterea infracțiunilor de lovire și alte violențe și amenințare.