În 9 luni

Bilanțul la nouă luni al examinărilor efectuate la mamograful cu tomosinteză din dotarea Laboratorului de Imagistică Medicală al Spitalului de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava arată că, din cele 1301 explorări realizate, au fost depistate 221 de cazuri de cancer de sân.

Dr. Agatha Petrescu, medic în cadrul laboratorului de radiologie, a declarat, ieri, în conferinţă de presă, că acest procent mare, de 17%, este explicabil prin aceea că pacientele explorate au fost trimise “ţintit” din secţia Oncologie sau din alte secţii ale spitalelor, după ce medicii au identificat probleme ale sânului, precum şi pacientele care erau deja în studiu cu anumite probleme la sân şi care au fost reinvestigate la mamograful cu tomosinteză pentru un diagnostic de certitudine. O parte dintre paciente au fost și din categoria celor care își fac controale periodice.

“Avantajul a fost că promovarea acestui aparat a ridicat un semnal de alarmă în rândul populaţiei feminine, realizând că trebuie să-şi facă aceste controale periodice la sân, indiferent dacă consideră sau nu că au anumite probleme. Atunci am identificat şi din rândul populaţiei de screening o parte din cazuistică. A contat sensibilizarea populaţiei de sex feminin în privinţa importanţei acordării unei atenţii sporite patologiei mamare, a contat foarte mult aparatura de înaltă performanţă şi faptul că putem să completăm imagistica mamografică cu ecografia, eventual cu sonoelastografia sau cu tot ce considerăm noi că mai putem avea nevoie şi ne-ar ajuta în acest sens şi atunci sigur că am reuşit să ajungem la aceste diagnostice”, a afirmat dr. Petrescu.

Ea a subliniat că au fost paciente care au revenit din centre universitare cu “aprecieri pozitive” în privinţa calităţii investigaţiilor imagistice efectuate la spitalul din Suceava, „cele mai ieftine din tot orașul, pe cel mai bun aparat”. O mamografie clasică costă 100 de lei, iar un pachet standard 150 de lei.

La rândul său, directorul medical al spitalului, medicul oncolog Doina Elena Ganea-Motan, a remarcat colaborarea foarte bună dintre radiologi și medicii din alte specialităţi medicale în explorarea senologică, care contribuie la tratamentul corect al acestei forme de cancer.

“Ne bucurăm că avem o explorare senologică completă şi care permite pasul următor pentru o leziune suspectă, respectiv puncţia biopsiei cu ac fin, care se face acum la Suceava de către o parte din colegii de la Chirurgia Generală, care şi-au exprimat dorinţa şi încep să se dedice mai mult acestui segment de chirurgie oncologică, care trebuie dezvoltat la noi în spital. Colaborarea cu echipa de la Laboratorul de Radiologie şi Imagistică Medicală pe explorarea senologică este extraordinar de benefică şi sprijină foarte mult un tratament corect al cancerului de sân”, a spus dr. Ganea-Motan.

Tineri chirurgi din spital s-au supraspecializat în chirurgie oncologică

Interesul chirurgilor suceveni pentru chirurgia oncologică a fost remarcat și de purtătorul de cuvânt al spitalului, dr. Mihai Ardeleanu, care a subliniat că în secţia de Chirurgie generală „sunt medici tineri care urmat şi cursuri de chirurgie oncologică, unii dintre ei dobândind această supraspecializare în ţări ale Uniunii Europene; aceste intervenții reprezintă un pas înainte pentru activitatea profesională a medicilor spitalului, în beneficiul pacienţilor”.

Reamintim că mamograful achiziționat de spital permite realizarea unei ”hărți 3D” a sânului, inclusiv în profunzime, tomosinteza fiind cea mai avansată metodă din lume, de investigație a sânului. Prin această tehnică se poate diagnostica în stadii incipiente cancerul de sân, crescând cu 41% rata de detecție a cancerului mamar, în special a cancerului invaziv.

De asemenea, tomosinteza 3D reduce biopsiile mamare inutile în cazul rezultatelor fals pozitive, are o acuratețe foarte bună în a determina mărimea, forma și localizarea anomaliilor și este adecvată în cazul tuturor femeilor, inclusiv a celor cu țesut mamar dens.

Mamografia cu tomosinteză are avantaje superioare mamografiei digitale, cu o rată mai mare a identificării leziunilor canceroase și o reducere importantă a investigațiilor suplimentare inutile, oferind posibilitatea de depistare a cancerului mamar de dimensiuni mici care poate fi omis la mamografia digitală convențională. Un alt avantaj este iradierea redusă, doza de radiații la care este expusă pacienta fiind similară cu cea la care este expus un pasager pe parcursul unui zbor transatlantic.