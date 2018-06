Amintiri din Comunism

Fluxul memoriei

Şi a venit căderea în prăpastie, cu zeci şi sute de gloanţe calibrul 7,62 mm, în vechea capitală a Valahiei, Târgovişte. Şi a venit apoi marele maestru al combinaţiilor Silviu Brucan şi a aranjat lucrurile. A pus un preşedinte, născut bolşevic, un premier tânăr şi frumos şi un guvern de unicate (vorba lui), care într-un an şi ceva a deschis drumul capitalismului. Vindem fier vechi, vindem totul. O luăm de la capăt ca vechii daci după primul război cu romanii. Comandantul securităţii, al trupelor, a fost trimis la răcoare pentru câtva timp, fiindcă lucrase la două capete. Aiurea, el ştia la câte capete lucrase Brucan. Să stea liniştit acolo. Voi, ceilalţi activişti şi securişti, cu copii, nepoţi, cumnaţi, dar în primul rând informatori, formaţi partide politice, 60 ajung, să vadă Vestul democraţie. Şi Vestul a văzut. S-a dus vestea peste mări şi ţări pentru a veni şi a cumpăra fiarele vechi, adică uzinele, fabricile, combinatele, rafinăriile etc., fala industriei socialiste. Şi au venit din cele patru zări diverşi indivizi cu o sută de dolari în buzunar. Şi au cumpărat cu bani împrumutaţi de la Bancorex, Banca Religiilor, Banca Agricolă, Dacia Felix etc. Bun. Şi au zis şefii securişti şi activişti: ce luăm fiecare? Partidul conduce? Nu prea, au replicat securiştii. Noi conducem acum. Luăm băncile, şi le-au luat, luăm farmaciile şi medicamentele, şi le-au luat, noi am avut totdeauna grijă de sănătatea poporului. Luăm asigurările, şi le-au luat, să trăiască omul în linişte cât mai puţini ani, să nu ne împovăreze cu banii. Luăm ce mai putem, şi au luat. Cumnatele, dar mai ales mamele şi mătuşile în fruntea noilor noastre afaceri. Noi ne-am făcut datoria. Iubiţii noştri colaboratori sau informatori să ajungă în Parlament şi să voteze legi pentru fericirea poporului. Şi au votat. Aveţi grijă de inamicul nostru numărul unu: Coposu, şi au avut. Au adus după şase ani partidul lui la putere şi l-au compromis definitiv. Aşa-i trebuie boşorogului, că a crăpat, a ajuns la această vârstă datorită închisorilor noastre. Era obez, la peste 110 kg şi noi l-am adus la 50 şi ceva. Şi a rezistat. Fără colesterol, fără ciroză, ca noi, fără arterită şi alte boli. Cei cu suta de dolari au ajuns acum la sute de milioane, unii la miliarde. Banii băncilor au dispărut. Falimente, procese care au ţinut peste opt ani şi infracţiunile s-au prescris. Ce bun cod penal a făcut tovarăşul Nicolae Ceauşescu, dumnezeu să-l ierte! Comunist de omenie. Constituţia o modificăm şi precizăm clar că proprietatea individuală e sfântă. Se pot face 2-3 ani puşcărie cu suspendare, dar vilele, banii, aurul şi averea noastră muncită cu trudă e sfântă. Exact asta cerea şi banditul ăla de Coposu. Nu ştia hodorogul că noi i-am făcut partidul, cu oamenii noştri, ţărănişti din tată-n fiu? Voia să ne aducă moşierii şi capitaliştii? Dar noi ce suntem? Gunoaie, pleava societăţii? Copiii şi nepoţii noştri vor fi moşierii noi şi capitaliştii, iar dacă va trebui un rege îl aducem pe al nostru. Colaborator de încredere şi fost membru PCR. Şi au luat totul. Poporului ce i-au dat? Ceea ce spune ţăranul român analfabet de mii de ani: p..., cuvânt acum nelicenţios la oraş, normal la ţară în timpurile trecute şi prezente. Şi ce mai este de luat? Ziare, televiziuni, universităţi particulare, conduse de tovarăşi profesori de marxism-leninism. Şi s-au făcut universităţi particulare. Cine nu a fost promovat? Călugării, ajutoarele noastre de nădejde. Tu rămâi patriarh, tu mitropolit, tu arhiepiscop, tu episcop, tu stareţ. Faceţi cât mai multe biserici, dumnezeu să ne ierte, poporul nostru blajin plăteşte. Şi s-au făcut biserici şi se fac catedrale. Dar ce fac cei care n-au luat nimic? Nici ei, nici fiii, nici nepoţii, nici verii din ţară şi din ţări străine, care iubesc atât de mult poporul român, cum l-au iubit şi strămoşii lor cominternişti. Dumnezeu cu mila... Voi, care încă n-aţi luat nimic, faceţi comerţ cu alcool şi ţigări. Şi au făcut. Şi ultimii au primit doar pensii modeste de peste 50 de milioane de lei vechi. Să-şi îngrijească sănătatea gratis, atâta atenţie merită din partea poporului, pe care l-au iubit atât de mult. Şi poporul totuşi ce a luat? P... ar spune simplu ţăranul român şi urmaşii lui din oraş. E suficient. Nu, a vorbit prin 1994 premierul Văcăroiu. Dăm poporului 70% din avuţia naţională. Avem pregătite hârtii, acţiuni, ştampilate, ce vor fi înmânate. Şi au fost înmânate. Ce s-a ales din ele? Ce puteai face cu ele? Ţăranul român ar putea răspunde prompt: te ştergi la c... Dar sunt cam groase... Dar noi cum ne ştergeam cu ce găseam prin şură, doamne fereşte? Şi aşa s-a făcut lumină şi s-a rezolvat omeneşte totul, în spiritul eticii şi echităţii socialiste.

Şi glasul colectiv al securităţii a continuat: ce să mai luăm? Universităţi particulare, un moft... Punem mai bine lucrători de-ai noştri prof. dr. ing., viitori academicieni, în fruntea celor de stat. Băncile toate le-am luat şi le-am falimentat, aşa au spus nişte tâmpiţi. FNI era al nostru? Noi iubim poporul, să le dea statul până la ultima centimă banii pierduţi. Banii circulă şi în bănci din ţări calde şi reci, în insule şi chiar în paradis, doamne fereşte! Trăiască democraţia, trăiască capitalismul, să ne trăiţi, tovarăşi, vorba tiranului.

de Ioan Pînzar