Opinie

Una dintre cauzele migrației forței de muncă în străinătate, implicit a crizei de forță de muncă din România, este majorarea salariilor în sectorul bugetar, consideră primarul de Suceava, Ion Lungu. Primarul a declarat, ieri, într-o conferință de presă, că administrația locală resimte acest lucru atât în ceea ce privește ritmul lucrărilor contractate, cât și în faptul că la licitații organizate pentru diverse obiective nu se prezintă nici un ofertant.

„Avem licitații câștigate și la care nu se lucrează, avem licitații la care nu s-a prezentat nimeni, avem buget la reparații străzi destul de consistent și nu se lucrează. Sunt probleme reale pe care nu putem să ne facem că nu le vedem. Pe lângă toate necazurile pe care le avem, noi suntem într-o criză financiară. Cine nu vrea să recunoască e altă problemă. Suntem într-o criză financiară la nivelul autorităților locale, la nivelul mediului de afaceri și avem și această problemă nouă, a lipsei forței de muncă, ca efect al măririi salariilor în sectorul bugetar”, a declarat Lungu.

El a apreciat că, „pe bună dreptate”, specialiști care lucrau la firme private au ales să plece în străinătate la muncă, pentru că angajatorii din sectorul privat nu au resurse să le plătească salarii similare cu ale bugetarilor.

Lungu: "Majorarea salariilor în primării a produs un dezechilibru în societate"

„Dacă un sudor categoria a VI-a are 2.000 de lei salariu și o femeie de serviciu la primărie are tot 2.000 de lei, este clar că a preferat să plece la muncă în străinătate. Avem o mare problemă. Este criză financiară reală. Este bine că s-au majorat salariile în primării pentru că erau foarte mici, dar în același timp s-a produs un dezechilibru în societate. Foarte multe firme private au rămas fără forță de muncă calificată”, a afirmat primarul Sucevei. Exemplul dat cu sudorul a pornit de la un caz concret, muncitorul la care a făcut referire refuzând salariul de 1.000 de euro lunar, propus de angajatorul din țară, deoarece a avut ofertă de salariu de 2.000 de euro pe lună, plus bonus de instalare, de la o firmă din Germania.

În opinia lui Ion Lungu, Guvernul ar trebui să se implice cu un set de măsuri în sprijinul oamenilor de afaceri, al firmelor private „care țin bugetul țării, pentru că altfel lucrurile se duc de râpă”.

„Este o realitate, nu o critică. Trebuie găsite soluții la nivel guvernamental, să se dea facilități fiscale firmelor private, pentru că altfel rămân fără forță de muncă. Nu mai avem cu cine lucra în România”, este constatarea lui Ion Lungu.

Primarul mai crede că nici învățământul dual nu va rezolva problema forței de muncă deoarece proiectul, deși „foarte util” și primit cu toată deschiderea de firme și autorități, este incomplet, în condițiile în care cei care au primit burse de la agenții economici pe durata școlarizării nu se obligă prin contract ca măcar 5 ani să lucreze pentru firma care i-a susținut financiar pentru calificare.