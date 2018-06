Impas

Înfiinţarea centrului medical de permanenţă din municipiul Suceava se amână până la o dată neprecizată.

Întrebat, ieri, în conferinţă de presă, asupra stadiului lucrărilor la centrul de permanenţă care ar fi trebuit să funcţioneze deja, în sediul primăriei din cartierul Burdujeni, primarul de Suceava, Ion Lungu, a răspuns că reprezentanţi ai Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Suceava i-au dat de înţeles că din motive financiare centrul medical nu se mai înfiinţează.

„Ne-au spus de la DSP s-o lăsăm mai moale, că s-ar părea că Guvernul nu are bani să le finanţeze. Noi am pregătit sala, sunt în curs achiziţiile pentru dotare, dar angajatul din primărie care se ocupă de asta mi-a spus că cei de la DSP ne-au zis să mai stăm un pic pe loc. S-ar părea că nu se știe dacă se mai finanţează aceste centre”, a declarat primarul.

De la DSP Suceava am aflat că instituţia a fost înștiinţată, în ziua de 13 iunie a.c., de către Ministerul Sănătăţii, că începând cu data de 13 iunie 2018 se suspendă înfiinţarea de centre de permanenţă până la o dată care va fi comunicată ulterior. Atât, fără nici o explicaţie suplimentară. Directorul economic al DSP Suceava, Firuţa Bosancu, a afirmat că atâta timp cât adresa primită de la minister nu preciza și care sunt motivele acestei decizii, nu se pot face speculaţii legate de o eventuală lipsă de finanţare. „Noi am solicitat la primărie să ne comunice exact stadiul în care se află cu amenajarea sediului și cu dotarea pentru că am vrut să fac un memoriu la minister prin care să arăt că avem deja spaţiile necesare, atribuite prin hotărâre de consiliu local, că avem echipa de medici care să lucreze în acest centru de permanenţă, să vedem ce se mai poate salva”, a spus directorul economic al DSP, Firuţa Bosancu.

În ceea ce privește finanţarea funcţionării centrelor de permanenţă, aceasta este asigurată de Casa Asigurărilor de Sănătate (CAS). Președintele-director al CAS Suceava, Cristi Bleorţu, a declarat că până acum nu a fost nici o problemă cu plăţile către centrele de permanenţă care există deja în judeţ și nu are nici un motiv să creadă că ar fi dificultăţi în finanţarea celui care ar fi trebuit să se înfiinţeze în municipiul Suceava.

„DSP ne-a solicitat în februarie acordul de principiu pentru înfiinţarea centrului de permanenţă în municipiul Suceava, noi am dat acordul, iar când va fi înfiinţat, noi facem demersurile pentru finanţare. Dacă nu aveam bani, nu le dădeam acceptul”, a subliniat Cristi Bleorţu.

Centrele de permanenţă funcţionează din 2011 pentru a asigura asistenţa medicală gratuită în perioada când medicii de familie nu au activitate la cabinete, respectiv în zilele lucrătoare între orele 15.00-8.00 și non stop în zilele libere legale și în weekend. Orice persoană asigurată sau neasigurată medical se poate prezenta la medicul de gardă din centru pentru diagnostic, administrare de tratament sau eliberare de reţetă, serviciile medicale fiind asigurate gratuit.