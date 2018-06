Învăţământ

La Centrul Cultural „Grigore Vasiliu Birlic” din municipiul Fălticeni s-a desfăşurat recent faza finală a celei de-a VI-a ediţii a concursului „Găteşti cu spor, câştigi uşor!”, organizat de Colegiul Tehnic “Mihai Băcescu” din Fălticeni. Concursul s-a adresat elevilor din clasele a IX-a şi a X-a, specializarea turism şi alimentaţie publică, şi a constat în prezentarea unei ţări prin tradiţii, dans, muzică, cultură, atracţii turistice şi gastronomie.

În prima probă de concurs a avut loc evaluarea echipajului privind abilităţile de preparare şi respectarea reţetelor pentru mâncărurilor tradiţionale, gastronomia fiind un factor important în pregătirea profesională a tinerilor absolvenţi în găsirea unui loc de muncă, mai ales că turismul şi alimentaţia publică sunt domenii foarte căutate atât pe plan intern, cât şi în multe ţări din Uniunea Europeană.

“Este unul din cele mai frumoase concursuri, în primul rând din punct de vedere al gusturilor. Am avut ocazia să testez cam tot ce aţi pregătit pentru secţiunea culinară şi sunt bucuros pentru că nu sunt în juriu, deoarece juraţii vor avea o misiune foarte grea. Este extrem de dificil de luat o decizie, pentru că tot ceea ce am văzut şi am gustat este extraordinar. Vă felicit pentru iniţiativă, vă felicit pentru muncă, pentru că în spatele a ceea ce vedem astăzi sunt zeci de ore de muncă. Vă doresc să continuaţi, pentru că vă va fi de folos şi în activitatea profesională după terminarea liceului, dar şi în activitatea casnică”, a fost îndemnul primaului Cătălin Coman adresat participanţilor după prima probă de concurs.

Concursul a presupus o amplă documentare

În prima etapă, fiecare clasă înscrisă în concurs şi-a ales o ţară pe care să o reprezinte, după care a fost desemnată o echipă. Echipa a avut libertatea de a-şi alege modul de prezentare a ţării respective ca aşezare geografică, cultură şi civilizaţie, economie, principalele atracţii turistice din acea ţară, prezentarea unei zone turistice dintr-o anumită regiune, meniul tradiţional şi modalitatea de prezentare a bucatelor tradiţionale. Sprijiniţi de profesorii diriginţi, profesorii de specialitate, coregrafi, inspirându-se din manuale, din reviste şi alte materiale informative din cadrul Centrului de Documentare şi Informare şi de la biblioteca şcolii, dar şi cu ajutorul internetului, elevii au folosit pentru prezentarea ţărilor filme turistice, imagini sau prezentări power point, cultura şi civilizaţia au fost redate prin costume populare, scenete de teatru, muzică şi dansuri tradiţionale, produsele date spre degustare membrilor juriului fiind preparate de copii în laboratorul de gastronomie al liceului. În timpul concursului, juriul prezidat de viceprimarul Constantin Bulaicon şi avându-i ca membri pe profesorii Silvia Chirilă, Mariana Silvia Ţuca, Raluca Iuliana Suciu, Maria Peiu, şi pe absolventul Universităţii de Arte ”G. Enescu” din Iaşi, Octavian Bolohan, reprezentant al Centrului Cultural „Grigore Vasiliu Birlic” Fălticeni, a punctat vestimentaţia membrilor echipajului, decorul, prezentarea power point sau a filmului despre ţara reprezentată, momentul artistic specific fiecărei ţări, prezentarea ingredientelor necesare, modalitatea de servire şi calităţile gustative ale specialităţilor gastronomice.

„Sunt şase ţări, România, Grecia, Turcia, prezentate de elevi din clasa a X-a şi Irlanda, Rusia, Spania prezentate de clasele a IX-a. Concursul este rezultatul muncii de un semestru a copiilor care studiază la profilul turism şi alimentaţie publică, elevii au fost lăsaţi să aleagă liber ţările pe care au dorit să le reprezinte, a fost mai greu pentru elevii de clasa a IX-a care sunt la prima participare, dar prin ambiţie şi voinţă toate cele şase clase participante au demonstrat că se pot face multe lucruri frumoase prin colaborarea dintre elevi, profesori, coregrafi”, ne-a spus prof. Simona Liliana Manole, coordonatoarea proiectului.

Pentru că disciplinele pe care le studiază şi care au legătură cu acest concurs sunt distincte, la finalul competiţiei s-au acordat premii separate pentru echipele claselor a IX-a şi ale claselor a X-a, pentru respectarea reţetelor tradiţionale, pentru prezentarea şi servirea preparatelor tradiţionale, pentru interpretarea folclorului specific ţării reprezentate, pentru coregrafie inedită şi foarte bine realizată pe ritmuri tradiţionale, pentru cel mai complex spectacol artistic, costumaţie şi machiaj, pentru cea mai bună prezentare din punct de vedere turistic, pentru dialogul în limba ţării alese.