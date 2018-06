Primăria Dărmănești are în derulare cinci proiecte pe fonduri europene, pentru dezvoltarea infrastructurii comunei

În derulare

Conducerea Primăriei Dărmănești are în derulare în această perioadă cinci proiecte realizate pe fonduri europene, pentru dezvoltarea infrastructurii comunei. Pentru patru dintre acestea contractele de finanțare au fost deja semnate, 50% din valoarea fondurilor necesare realizării acestor proiecte fiind deja în cont. În cazul a două dintre aceste proiecte, Grădinița din satul Măriței și Căminul Cultural din satul Dărmănești, până la finalul lunii în curs va fi anunțat și câștigătorul licitației, pentru ca lucrările să poată fi deja demarate. Alte două proiecte, respectiv Realizarea Aducțiunii de Apă și Extinderea Canalizării, precum și proiectul de Reabilitare Drumuri, sunt în faza de licitație a proiectării.

Contrucţia noului Cămin Cultural din Dărmănești este realizată cu accesarea fondurilor europene aprobate prin intermediul AFIR, fiind alocate fonduri în valoare de 300.000 de euro plus TVA. De asemenea, în cazul proiectului privind grădinița din satul Măriței, sunt alocate fonduri în valoare de 250.000 de euro plus TVA.

În privința proiectului de reabilitare a Drumului Comunal care deservește mai multe localități, pe măsura 7.2 a fost alocată suma de un milion de euro plus TVA, iar în ce privește proiectul de Realizare a Aducțiunii de Apă, a fost alocată suma de 1,35 milioane de euro plus TVA. În plus, pentru reabilitarea unui alt drum comunal cu fonduri aprobate de AFIR, pe teritoriul comunei Dărmănești, având o lungime de 500 de metri, sunt alocate fonduri în valoare de 250.000 de lei. La această lucrare a fost realizată deja vizita în teren, urmând a fi semnat contractul de finanțare.

În afară de aceste proiecte, în fiecare localitate din cele 6 aparținând comunei Dărmănești sunt în derulare diferite lucrări pentru îmbunătățirea condițiilor de trai ale locuitorilor.