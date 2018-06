În Anul Centenarului

Acţiunea Consiliului Judeţean Suceava, de promovare a judeţului Suceava în capitala Austriei, intitulată „Bucovina salută Viena”, a fost apreciată de şeful administraţiei judeţene, Gheorghe Flutur, drept „un mare succes al judeţului Suceava”. Imaginile de la eveniment arată că un mare număr de vienezi, de la primarul oraşului, Michael Ludwig, până la oamenii de pe stradă şi-au arătat interesul faţă de muzica, dansul, meşteşugurile tradiţionale şi gastronomia bucovineană. De asemenea, foarte mulţi români, inclusiv suceveni, stabiliţi în Viena sau care lucrează în Austria s-au bucurat de insula de „acasă” din centrul Vienei şi au umplut piaţa de steguleţe tricolore. Nu a lipsit nici ambasadorul României la Viena, Bogdan Mazuru, împreună cu personalul misiunii diplomatice.

„A fost un mare succes al judeţului Suceava. Am făcut parte din echipa naţională care a reprezentat România la Viena, într-un eveniment important din An Centenar. Pe parcursul celor două zile, am participat şi la comemorarea poetului Mihai Eminescu şi am avut momente artistice dedicate Zilei Mondiale a Iei. De asemenea, am avut o întâlnire cu mediul de afaceri la Ambasada României şi o întâlnire la primărie”, a declarat Gheorghe Flutur.

În memoria poetului Mihai Eminescu, la Schlosstheater Schönbrunn a avut loc un concert organizat de Asociaţia „Mihai Eminescu” din Viena, cu cele mai îndrăgite valsuri compuse de Eugen Doga, susţinut de Orchestra Teleradio-Moldova de la Chişinău.

Târgul de produse tradiţionale din România s-a desfăşurat pe Michaelerplatz, în piaţa publică de la porţile Palatul Imperial din Viena, unde meşteşugari şi expozanţi din Bucovina, Transilvania, Bucovina, Maramureş şi Satu Mare s-au prezentat cu ţesături, produse din lemn şi ceramică, ouă încondeiate şi produse ale gastronomiei tradiţionale. Ansamblul "Ciprian Porumbescu", Ansamblul Folcloric Naţional Transilvania şi Ansamblul "Doruri Sătmărene" au completat imaginea României cu dansurile şi muzica populară.

Proiecte cu primăria din Viena

„Am reuşit să creăm în această piaţă o insulă de Bucovina autentică. Am prezentat oferta turistică a judeţului, a Bucovinei, tradiţiile, meşteşugurile şi gastronomia bucovineană. Demonstraţiile practice au făcut deliciul vizitatorilor, care ne-au transmis cuvinte de apreciere şi ne-au invitat să mai revenim”, a afirmat Flutur.

La standul Bucovinei, el a fost gazda mai multor oficialităţi austriece, precum şi a primarului oraşului Chişinău, Andrei Năstase. Preşedintele CJ Suceava a declarat că primarul Vienei, Michael Ludwig, a apreciat ca fiind „de excepţie” prezenţa lor în capitala austriacă şi s-a declarat foarte interesat de potenţialul turistic al Bucovinei.

„M-am bucurat să constat că primarul Vienei cunoaşte multe lucruri despre Bucovina, pe care o apreciază în mod deosebit. L-am invitat să ne viziteze şi să pregătim derularea unor proiecte comune, cum ar fi recondiţionarea clădirilor vechi, pentru că înainte de a fi primar, Michael Ludwig a fost coordonatorul departamentului de arhitectură din primăria din Viena. De asemenea, am discutat despre deschiderea unor magazine cu produse tradiţionale din Bucovina în Viena. Bucovina, alături de Maramureş şi Satu Mare, a fost o carte de vizită de cinste în reprezentarea României în capitala valsului, a muzicii, Viena”, a mai spus Flutur.

Din judeţ, în participarea la eveniment s-au implicat Centrul cultural al meşterilor populari, Asociaţia "Produs în Bucovina" şi Asociaţia de Turism Bucovina. Organizator a fost Asociaţia "Mihai Eminescu" din Viena, în parteneriat cu Institutul Cultural Român, Primăria Viena, Ambasada României la Viena, Consiliul Judeţean Suceava, Consiliul Judeţean Maramureş, Consiliul Judeţean Satu Mare, Centrul Cultural Bucovina, Muzeul Judeţean Satu Mare, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Satu Mare, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Maramureş, Colegiul Naţional ”Mihai Eminescu” din Satu Mare, Asociaţia Ţara Oaşului şi Kulturkreis Wien.