Grănicești

Lipsa brațelor de muncă face ca de o bucată bună de timp, lucrările să stagneze la ridicarea unei noi case pentru familia din Grănicești rămasă fără un acoperiș deasupra capului în urma unui incendiu. Chiar dacă prin strădania conducerii Primăriei Grănicești și a unor oameni săritori au fost achiziționate majoritatea materialelor de construcție pentru reconstrucția casei familiei Teodorovici din localitate, avansarea lucrărilor se lasă mult așteptată din cauza lipsei forței de muncă în domeniul construcțiilor. Cele mai multe dintre firmele axate pe acest domeniu au contractate deja lucrări pentru toată perioada caldă a anului, tatăl celor nouă copii rămași fără casă reușind să toarne doar betonul până la nivelul solului. Această întârziere pune sub semnul întrebării finalizarea construcţiei până la sosirea anotimpului rece.

Materiale sosite la timp, însă pornire grea în privința lucrărilor de construcție

Toți cei implicați în a da o mână de ajutor familiei Teodorovoci, rămasă fără locuință în urma unui incendiu izbucnit pe 12 februarie, au făcut tot posibilul ca cea mai mare parte a materialelor să fie achiziționate pentru noua casă. Prin contribuția Primăriei Grănicești a fost cumpărată cărămida pentru noua casă, iar betonul pentru întreaga construcție va fi asigurat de reprezentanții aceleiași instituții. Prin bunăvoința părintelui Gheorghe Ceahlău și cu contribuția și binecuvântarea ÎPS Pimen, Arhiepiescop al Sucevei și Rădăuților, familia cu nouă copii a primit zeci de metri cubi de lemn, pentru ridicarea acoperișului noii case, iar tabla pentru acesta a fost deja comandată și achitată. Problemele au apărut atunci când vremea a devenit favorabilă și constructorii au fugit care încotro, lăsându-i pe cei din familie fără speranța ridicării casei în timpul rămas până la sosirea anotimpului rece. Archip Teodorovici, tatăl celor 9 copii, ne-a povestit: ”Am avut promisiuni de la un maistru să-mi facă trei zile de lucrări la casă, după care l-am rugat să ia toată lucrarea contra cost. Până am curățat eu terenul a mai trecut ceva timp și atunci când i-am zis să ne apucăm de treabă, a zis că nu mai poate, are deja prinse alte lucrări. Atunci a trimis primarul comunei un om de ajutor și am început cu un frate și cu niște vecini să facem fierul beton, să turnăm radierul și să batem țărușii pentru cofrat. Atât am putut face și acum caut un maistru care să ia lucrarea și să o termine. Se apropie iarna și am 9 copilași rămași la socrii mei, unde mi i-au ținut o iarnă, și nu știu ce voi face la iarna viitoare. ”

Cei care au fost alături de familia sinistrată sunt optimiști, având speranțe de finalizare a lucrărilor în această toamnă

Alături de familia rămasă fără locuință au fost, chiar din primele zile, primarul Gheorghe Nuțu și cei din conducerea Primăriei Grănicești, alături de preotul Gheorghe Ceahlău, care a venit în ajutorul acestora cu ajutoare alimentare și bunuri pentru casă. Primarul Gheorghe Nuțu încearcă să găsească soluții pentru ca lucrările să nu stagneze și ne-a declarat: ”Până acum am reușit să-i ajutăm cu tot betonul de care au avut nevoie, fierul, cărămida și forța de muncă, pe care o plătește primăria. Încercăm în aceste zile să turnăm temelia casei și să trecem la zidărie, în speranța ca în săptămânile următoare să putem turna placa. Problema mare o constituie lipsa forței de muncă și am vorbit cu firmele care lucrează în zonă să ne dea câte 2-3 zile câte un meseriaș, cu ajutorul căruia să putem finaliza lucrarea.”

Alături de cei 9 copii și părinții lor a venit și părintele Gheorghe Ceahlău, care nu a stat deloc pe gânduri și a adus ajutoare concrete, declarând: ”Fac tot ce-mi stă în putință să văd casa ridicată și familia mutată în interior. Am reușit să le mai aduc săptămâna trecută toate geamurile pentru casă, ușile au fost deja făcute și se așteaptă ridicarea casei, pentru a fi aduse. Am vorbit deja pentru instalația electrică și zilele trecute le-am adus mobilier pentru un dormitor și o sufragerie. Cel mai mult vreau să-i văd la casa lor, fericiți și împliniți.”

Chiar dacă drumul este lung până la finalizarea construcției noii case, optimismul celor din jurul acestei familii lovită de soartă poate face ca întreaga clădire să fie finalizată și iarna să-i prindă în casă nouă.