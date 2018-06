Proiect

Alianţa Sindicatelor din Învăţământ Suceava (ASIS) pregăteşte pentru al şaselea an consecutiv competiţia sportivă „Spartachiada profesorilor”, eveniment dedicat angajaţilor din învăţământul preuniversitar.

În acest an evenimentul este programat în perioada 21-23 iunie, organizatorii preconizând că vor participa circa 800 de oameni ai şcolii.

”Proiectul nostru din acest an poartă deviza Centenarului Marii Uniri. Faţă de anul trecut, vom avea profesori participanţi din toate provinciile vechi ale României Mari. Vom avea invitaţi din Maramureş, Oltenia - Dolj, Muntenia - Argeş şi Buzău, Mehedinţi, Constanţa, Vrancea şi până la ora actuală avem confirmarea participării delegaţiilor din Republica Moldova şi Cernăuţi. Din Bihor, Bacău, Iaşi, dar şi din Bulgaria aşteptăm confirmări. Vom sărbători 100 de ani de la Marea Unire şi prin sport pentru că sportul creează punţi solide şi puternice”, a arătat prof. Dumitru Irimia, vicepreşedintele Alianţei.

Acesta a mai precizat că întrecerile se vor desfăşura pe 15 ramuri sportive, ca element de noutate fiind introducerea probei de luptă cu odgonul.

Celelalte probe se vor desfăşura la pescuit sportiv, cros, volei (fete şi băieţi), street-ball, tenis de masă, tenis de câmp (individual+dublu), fotbal băieţi, ciclism, tenis cu piciorul, darts, şah, badminton, nataţie, handbal.

Parteneri ai evenimentului sunt: Inspectoratul Şcolar Suceava, Consiliul Judeţean Suceava, Primăria Fălticeni, Universitatea „Ştefan cel Mare”, Direcţia pentru Sport, Asociaţia Judeţeană de Fotbal, Poliţia municipiului Suceava şi Tipografia Celestin.

Ediţie organizată prin forţe proprii

Reprezentanţii ASIS au mai precizat că, în ciuda faptului că au sperat ca şi la cea de-a VI-a ediţie să fie sprijiniţi din punct de vedere financiar de către autorităţile locale, acest lucru nu s-a întâmplat „din motive nu foarte clare”.

Preşedintele Alianţei, Giani Leonte, a menţionat că ”în acest an este mai greu din punct de vedere financiar, pentru că Primăria municipiului Suceava a refuzat să ne susţină. Am solicitat Primăriei Suceava 30.000 de lei, am depus solicitarea încă din luna decembrie, înainte de aprobarea bugetului, dar din discuţii se pare că nu vom primi nimic. Am primit justificări precum că acţiunile sportive nu se mai finanţează decât în baza Legii Educaţiei Fizice şi Sportului, că ar fi un impediment legislativ, însă faţă de anul trecut nu s-a modificat legislaţia. Noi mulţumim primăriei pentru sprijinul oferit la ediţiile anterioare, sperăm că în anii următori vom fi ajutaţi ca acest proiect să meargă mai departe”.

Giani Leonte a mai menţionat că ediţia 2018 va fi organizată prin forţe proprii şi cu ajutorul unor sponsori şi al Consiliului Judeţean Suceava.

„Mulţumesc colegilor pentru implicare pentru că datorită lor acest proiect are continuitate. Este un eveniment care a crescut an de an, se bucură de o largă popularitate la nivel naţional. Chiar astăzi am avut Conferinţa judeţeană ordinară, iar colegii din ţară au apreciat şi au îmbrăţişat acest proiect pe care îl dezvoltăm an de an”, a mai completat Leonte.

Pe 22 iunie este programată, de la ora 9.30, festivitatea de deschidere, pe esplanada Universităţii „Ştefan cel Mare”, aceasta fiind urmată de proba cea mai amplă, şi anume crosul profesorilor.