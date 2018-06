Din cutia milei

Un bărbat de 58 de ani, din judeţul Vaslui, a fost prins de poliţişti în timp ce fura bani din Paraclisul Mănăstirii Suceviţa. În urma probelor adunate de anchetatori, pe numele acestuia a fost emisă o ordonanţă de reţinere pentru 24 de ore, el fiind cercetat în continuare sub control judiciar pentru comiterea infracţiunii de furt.

Incidentul a avut loc marţi la prânz, în timp ce un echipaj din cadrul Postului de Poliţiei Suceviţa se afla în patrulare în zona Mănăstirii Suceviţa. La un moment dat poliţiştii au observat un individ cu un comportament suspect, în interiorul paraclisului locaşului de cult. În urma verificărilor făcute, asupra acestuia a fost găsită suma de 165 de lei, bani proveniţi din cutia milei. De asemenea, asupra lui a fost găsită şi o trusă care conţinea mai multe scule şi unelte folosite pentru comiterea unor furturi. El a fost identificat ca fiind Gelu V., de 58 de ani, din comuna Dolheşti, judeţul Vaslui, un infractor voiajor şi recidivist.

În urma verificărilor făcute la sediul secţiei de poliţie, s-a stabilit că bărbatul fusese eliberat condiţionat din Penitenciarul Baia Mare la data de 17 ianuarie 2018, din cazierul acestuia rezultând faptul că are mai multe fapte de acest fel comise în ultimii ani.

Acesta este în continuare cerectat penal, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe Lângă Judecătoria Rădăuţi, pentru comiterea infracţiunii de furt. În urma emiterii unei ordonanţe de reţinere pentru o perioadă de 24 de ore, bărbatul a fost trimis sub escortă şi introdus în arestul IPJ Suceava în timpul serii de marţi. În timpul zilei de ieri, procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuţi au luat măsura continuării cercetărilor sub măsura restrictivă a controlului judiciar, pentru o perioadă de 60 de zile. În continuare cercetările anchetatorilor se îndreaptă asupra altor cauze penale aflate în lucru la Secţia de Poliţie Rurală Marginea, pentru elucidarea altor infracţiuni de acelaşi fel, comise de autori necunoscuţi.