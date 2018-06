Opinie

Senatorul PSD de Suceava Virginel Iordache a declarat, ieri, că mitingul organizat sâmbăta trecută în Bucureşti de acest partid a reprezentat o dovadă clară că există şi români care „gândesc altfel”. Virginel Iordache a precizat că mitingul care a avut loc în data de 9 iunie 2018, zi pe care el o numeşte „Ziua Cămăşilor albe”, a plecat de la o revendicare clară, coerentă şi de bun-simţ, şi anume respectarea Constituţiei şi a deciziei Curţii Constituţionale de către preşedintele Klaus Iohannis, în privinţa şefului DNA, Laura Codruţa Kovesi.

„Orice om de bun-simţ, fie inginer, medic, profesor, agricultor, muncitor, antreprenor etc., văzând protocoalele dintre serviciile secrete şi justiţie, auzind de amploarea ascultărilor în România, auzind înregistrările incredibile cu procurori DNA care nenoroceau vieţi pe mărturii inventate şi pentru că…aşa simţeau ei că sunt tari, văzând-o pe Kovesi cum îi apără, şi pe preşedintele Iohannis cum se face zid pentru şefa DNA, nu are cum să mai apere mafia numită <lupta anticorupţie>. Am convingerea că orice om raţional care iubeşte democraţia şi libertatea nu mai poate să se facă scut în jurul mizeriei numite pretenţios <statul paralel>”, a precizat Virginel Iordache. El a precizat că legat de acest miting s-a spus că oamenii au fost aduşi „cu de-a sila”, că ar fi fost plătiţi, că s-au făcut presiuni asupra lor, însă toate aceste acuzaţii sunt neadevărate. Senatorul PSD de Suceava a precizat că majoritatea românilor trăiesc o frustrare reală după valurile de mitinguri de după 2012, iar la televizor văd că se încearcă, din nou, schimbarea unui guvern instaurat democratic în urma unui scrutin, desfăşurat în cele mai transparente şi legale condiţii. „România reală a fost şocată să vadă cum un guvern ales legitim a fost înlocuit de un guvern dubios, doar pentru că un preşedinte nedrept doreşte să instaureze un guvern intitulat pompos <guvernul meu>. Astfel, mitingul de sâmbăta trecută a fost o dovadă clară, de netăgăduit, că există şi români care gândesc altfel, din fericire majoritatea, decât #Rezist, a fost un mod de exprimare faptică a acestora, a fost un fragment de Românie reală. România reală este România pe care trebuie să o acceptăm, indiferent de opţiunile noastre politice, şi să înţelegem că e singura care contează cu adevărat”, consideră Virginel Iordache, care a mai precizat că oamenii care au venit la mitingul PSD au ieşit în stradă „pentru a se face auziţi”. El a mai spus că această Românie reală nu e în exclusivitate social-democrată, adăugând că populaţia votează cu PSD pentru că este singurul partid care a dovedit de fiecare dată „că ştie să se implice şi să rezolve probleme adevărate ale românilor, în creşterea nivelului de trai al acestora, că respectă capitalul autohton şi mai ales nu îi dispreţuieşte”.