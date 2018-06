Aproape 6.000 de elevi de clasa a VIII-a din judeţul Suceava au susţinut luni prima probă a examenului de evaluare naţională, cea la limba şi literatura română.

Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului Şcolar Suceava, 94,14% dintre elevii înscrişi s-au prezentat în sala de examen. Astfel, din cei 6.350 de elevi aşteptaţi la testare, 372 de elevi au absentat.

Testarea de luni a avut o durată de două ore, timp în care elevii au avut de rezolvat subiecte structurate pe două mari cerinţe, fiecare cu mai multe sub-puncte.

La primul subiect, adolescenţii au primit un fragment dintr-un text la prima vedere, din "Inocenţii", de Ioana Pîrvulescu, pe baza căruia au avut de răspuns la şase cerinţe, cum ar fi: motivarea folosirii cratimei, găsirea de sinonime sau modul de formare a cuvintelor. Punctul B din cadrul primului subiect le cerea elevilor realizarea unei compuneri de minim 150 de cuvinte prin care să argumenteze apartenenţa la genul epic a textului dat.

La ieşirea din examen, adolescenţii au fost relaxaţi şi zâmbitori, declarându-se, în mare parte, mulţumiţi de cerinţele variantei extrase. Mulţi au declarat că „au picat pe subiect” şi se aşteaptă să primească note mari.

Ana este elevă la Şcoala Gimnazială Nr. 8 Suceava şi vrea să studieze la Colegiul Naţional”Ştefan cel Mare”, în consecinţă va avea nevoie de o notă de admitere mare, însă este optimistă.

„A fost foarte bine, a fost foarte uşor. Am avut de demonstrat genul epic.

M-am pregătit foarte mult pentru acest examen, aproape în fiecare zi făceam câte un test la română şi câte două - trei la matematică. Sper să fie bine”, a spus adolescenta.

Colega sa Cristiana vizează un loc în clasa de mate-info de la Colegiul „Spiru Haret”, menţionând despre proba de ieri că: ”au fost subiecte destul de uşoare. Mă aşteptam să fie mai greu pentru că anul trecut a fost destul de uşor, dar nu a fost aşa. Am terminat chiar mai devreme”.

Genul epic a fost pe placul elevilor, dar nici celelalte subiecte pe care le-au avut de tratat nu le-au dat mari bătăi de cap viitorilor liceeni.

„A fost uşor. M-am descurcat foarte bine. Credeam că va fi genul liric, dar până la urmă a fost epic. Învăţasem tot, am fost foarte sigur pe mine”, ne-a mărturisit un elev al Şcolii Nr. 8.

Şi Dumitru este foarte optimist în legătură cu rezultatul său: "Cred că o să iau 10 deoarece am greşit doar un singur sub-punct la subiectul 1. Doar de acolo ar putea să-mi scadă, poate ar fi un 9,8. Mă bucur de ceea ce am făcut, mai ales că a picat genul epic. Eu m-am axat mai mult pe specii, nu pe genuri, dar m-am descurcat. Am învăţat în fiecare zi şi mai intens în ultima săptămână, câteva ore pe zi".

Calendarul evaluării

Miercuri, 13 iunie, este organizată proba la matematică, iar joi, 14 iunie, proba la limba şi literatura maternă. Primele rezultate vor fi afişate pe 19 iunie, până la ora 12:00, iar în aceeaşi zi se pot depune contestaţii în intervalul orar 14:00 - 19:00. Rezultatele finale vor fi afişate pe 23 iunie.