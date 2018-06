Preocupare

Filiala Suceava a organizaţiei Salvaţi Copiii a organizat, ieri, la Muzeul de Istorie din Suceava, o dezbatere pe tema “Analiza situaţiei gravidelor, mamelor şi copiilor din mediul rural”. La eveniment au luat parte reprezentanţi ai autorităţilor, medici, asistenţi medicali din şcoli, mediatori sanitari şi specialişti în educaţie.

Argumentele pentru necesitatea unei astfel de dezbateri vin, potrivit preşedintelui filialei din Suceava a organizaţiei Salvaţi Copiii, Camelia Iordache, din cauza faptului că România este ţara cu cea mai mare rată a mortalităţii infantile din ţările Uniunii Europene, dublă faţă de media europeană, cu 10% din naşteri la minore, cu aproximativ 10% din totalul avorturilor înregistrate la fetele de 15-19 ani, cu un deficit nutriţional sever la copilul sub 5 ani, ajungând la 10,4%. Ea a subliniat că prin programele derulate de organizaţia pe care o reprezintă, în comunităţile în care s-a intervenit s-au văzut şi rezultatele, prin creşterea ratei de vaccinare a copiilor, creşterea numărului de gravide care merg la control periodic şi îmbunătăţirea nivelului de igienă. Rolul acestor acţiuni şi efectele lor au fost confirmate şi de colaboratorii din teritoriu ai organizaţiei, cu ajutorul cărora voluntarii pot interveni eficient. „Luptăm să acordăm şanse la viaţă fiecărui copil născut în România”, a spus Iordache.

La rândul său, asistentul social al organizaţiei, Lena Ailincăi, a prezentat un raport de cercetare pe tema în dezbatere, din care reiese că în România, 10% dintre copii se nasc înainte de termen, iar numărul lor creşte de la an la an. Cel mai mare risc de mortalitate infantilă îl prezintă nou-născuţii cu o greutate mai mică de 2.500 de grame, născuţi de mame subnutrite sau cu stare de sănătate precară, care nu au mers la controale prenatale şi, în general, nu au fost văzute de un medic. Din date reiese că dacă în ţările dezvoltate, 90% dintre copiii prematuri sau extrem prematuri (sub 32 de săptămâni) supravieţuiesc, în regiunile slab dezvoltate 90% dintre aceşti copii mor. În România, unul din zece copii se naşte prematur şi are nevoie de intervenţie medicală urgentă încă din primul minut de viaţă, pentru a supravieţui şi pentru a recupera decalajul, astfel încât să facă faţă mediului extern. De aici necesitatea dotării maternităţilor cu echipamente performante, acţiune în care de asemenea Salvaţi Copiii s-a implicat intens.

Lena Ailincăi a mai spus că „femeia şi copilul trebuie să devină o prioritate a politicilor de sănătate publică” şi că paşi în acest sens sunt asigurarea fluenţei serviciilor, accesul la informaţii corecte, integrarea serviciilor medicale primare cu cele de specialitate, dar şi cu cele de protecţie socială şi de educaţie pentru sănătate.