Punct final

Dosarul celei mai mari grupări de dealeri de etnobotanice care a acţionat pe raza municipiului Suceava şi-a consumat ieri ultima fază de judecată. Comparativ cu soluţiile dictate de magistraţii de la Tribunalul Suceava, în apel deciziile au fost mult mai favorabile. Fraţii Ilie şi Ioan Popovici, cei care sunt acuzaţi de DIICOT că erau coordonatorii reţelei de dealeri de „vise la plic”, au scăpat de pedepse în puşcărie, după ce în primă fază aveau de executat 5, respectiv 3 ani de închisoare.

Iată care sunt pedepsele finale din acest dosar, cu menţiunea că sunt stipulate şi pedepsele din prima fază:

Ilie Popovici, din Suceava – 3 ani cu suspendare sub supraveghere, în loc de 5 ani de închisoare cu executare;

Ionuţ Păstrăv, zis „Recu”, din Suceava – 3 ani cu suspendare sub supraveghere, în loc de 4 ani de închisoare cu executare;

Bogdan Andrei Nastasi, din Suceava – 3 ani şi 9 luni de închisoare cu executare, în loc de 4 ani şi 5 luni de închisoare;

Andrei Diaconu, zis „Dică”, din Suceava - suspendarea executării sub supraveghere a pedepsei de 1 an aplicată pe durata unui termen de încercare de 3 ani;

Ştefan Florin Papuc, din Suceava - suspendarea executării sub supraveghere a pedepsei de 1 an aplicată pe durata unui termen de încercare de 3 ani;

Ovidiu Gheorghe Ursachi, din Vicovu de Sus – 2 ani de închisoare cu suspendare, în loc de 2 ani de închisoare cu executare;

Constantin Gheorgiţă, din Vicovu de Sus – 2 ani şi 15 zile de închisoare cu executare în loc de 3 luni de închisoare cu executare;

Ioan Popovici – 2 ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere, în loc de 3 ani de închisoare cu executare;

Cristian Apăvăloaie, zis „Fărmatu”, din Suceava – 4 ani şi 6 luni de închisoare cu executare, soluţie rămasă la fel ca la prima instanţă pentru că nu a fost atacată cu apel;

Sergiu Alexandru Iftimie – 6 luni de închisoare cu suspendare şi termen de încercare 2 an şi 6 luni, în loc de suspendarea executării sub supraveghere a pedepsei de 1 an aplicată pe durata unui termen de încercare de 4 ani.

Un al 11-lea inculpat din acest dosar, Lucian Aluncăriţe, zis „Creţu”, din Suceava, a fost condamnat încă de acum trei ani. În cazul său magistraţii au suspendat condiţionat executarea pedepsei aplicate de 2 ani pe un termen de încercare de 4 ani.

Aproape 500 de clienţi au numărat anchetatorii, în numai patru luni

Potrivit anchetatorilor, monopolul afacerilor cu etnobotanice pe piaţa din municipiul Suceava era deţinut de interlopul Ilie Popovici, al cărui „locotenent” a fost Ionuţ Păstrăv, fiul unui poliţist sucevean.

Un rol important în tranzacţiile cu prafurile periculoase l-a avut şi Bogdan Andrei Nastasi, fostul iubit al Dianei Maloş, tânăra de 18 ani, „Miss Vacanţa de la OTV”, găsită spânzurată în 2008, într-un copac din spatele Mănăstirii „Sf. Ioan cel Nou” din centrul Sucevei.

Popovici avea un depozit de etnobotanice în apartamentul său din Burdujeni şi se întâlnea la două-trei zile cu Păstrăv şi Nastasi, cărora le distribuia marfa. Tot Popovici era şi cel care „ţinea contabilitatea” afacerilor cu „pliculeţe cu vise”.

Ofiţerii Antidrog din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate (BCCO) Suceava au aflat în urma investigaţiilor că membrii grupării aveau şi un „telefon de serviciu”, pe care clienţii sunau şi îşi comandau produsele, al căror preţ varia între 20 şi 60 de lei. Telefonul era predat între principalii membri ai grupării, care trebuiau să răspundă la apeluri şi să fixeze întâlniri cu clienţii pentru a le livra pliculeţele ilegale.

Tranzacţiile cu etnobotanice se făceau fie la uşa apartamentelor unora dintre membrii grupării sau la geam (cum era în cazul lui Păstrăv, care locuia într-un apartament de la parterul unui bloc din Obcini), fie pe stradă, prin oraş, sau în localuri, unele dintre ele chiar în apropierea unităţilor de învăţământ.

„Pliculeţele de vise” erau de două categorii, cele „de fumat” (au aspect de fragmente vegetale mărunţite, de culoare verde) şi cele „de nas” (care sunt utilizate de consumatori prin prizare şi sunt sub forma unei pulberi de culoare albă).

„Această grupare a comercializat (n.r. - numai în cele patru luni în care a fost monitorizată) droguri de risc şi mare risc, precum şi produse ce conţin substanţe susceptibile a avea efecte psihotrope unui număr de 479 de clienţi, cei mai mulţi dintre aceştia cumpărând de mai multe ori, fiind reţinute 915 acte materiale de vânzare de droguri de risc şi de mare risc, precum şi produse susceptibile a avea efect psihoactiv”, arată procurorii DIICOT în referatul propunerii de arestare preventivă înaintat instanţei de judecată.

Ilie Popovici, arestat recent într-un alt dosar de trafic cu droguri

Ilie Popovici nu s-a liniştit după ce a fost trimis în judecată în dosarul încheiat ieri. Procurorii DIICOT și polițiștii specializați de la Serviciul Antidrog au adunat probatoriu din care rezultă că Popovici și-a reluat afacerile cu droguri, cel puțin din martie 2018.

În noile condiții, DIICOT a solicitat instanței de judecată arestarea preventivă a lui Ilie Popovici, în noul dosar, cerere admisă de judecătorii suceveni.

Din probatoriul adunat în noul dosar rezultă că, din martie 2018, Ilie Popovici a început să comercializeze cantități de droguri de risc, respectiv canabis și Metilendioxipirovaleronă – MPDV.

Cel puțin din martie a început acțiunea de supraveghere a acestuia, după ce anterior s-au adunat indicii cum că acesta vinde droguri către diferiți tineri din Suceava.

Conform unor surse, există date despre cel puțin 20 de cumpărători direcți de la Ilie Popovici. Aceștia făceau parte dintr-un anturaj de încredere, iar la rândul lor cumpărau „pliculețe de vise” și pentru alți tineri din Suceava.

Pliculețe cu droguri de risc erau vândute fie sub formă de fragmente vegetale, fie sub formă de praf.

Polițiștii de la Serviciul Antidrog au efectuat și o percheziție, în baza mandatului obținut, la locuința în care stătea Ilie Popovici. Din casa acestuia au fost ridicate zeci de pliculețe cu fragmente vegetale sub aspect de muguri și praf de culoare alb-gălbui. În total, ar fi vorba de aproape 100 de grame de substanțe interzise.