Incorigibil

Un bărbat cunoscut cu numeroase antecedente penale în materie de infracţiuni de furt, ajuns la vârsta de 66 de ani, a încasat o nouă condamnare, tot pentru furt.

Gheorghe Cojocariu a fost condamnat definitiv la un an de închisoare, mandatul fiind deja pus în executare, iar sexagenarul fiind dus în penitenciar.

Pe 22 august 2017, din maşina unui bărbat venit cu marfă în Piaţa Mică din municipiul Suceava a fost sustrasă o borsetă în care se aflau 3.500 de lei şi 50 de euro. Hoţul a profitat de faptul că proprietarul a plecat câteva minute în piaţă şi a lăsat portierele descuiate.

Prin decizia Judecătoriei Suceava, menţinută şi de Curtea de Apel Suceava, inculpatul are de restituit sumele de 3.500 de lei şi 50 de euro, plus dobânzile aferente.

Şi la finele anului 2016, Gheorghe Cojocariu a fost pus sub acuzare pentru spargeri din maşini cu prejudicii importante

Bărbatul are la activ mai multe condamnări, ultima fiind valabilă din noiembrie 2014 şi până în septembrie 2015. Versat în domeniu, acesta vizează doar maşinile descuiate şi acţionează aproape întotdeauna doar pe timp de zi. Asta pentru ca gravitatea faptelor sale să nu fie atât de mare şi să nu se încadreze la infracţiunea de furt calificat.

Având în vedere vârsta pe care o are, Gheorghe Cojocariu poate solicita eliberarea condiţionată după executarea unei treimi din pedeapsă, adică 4 luni de zile.