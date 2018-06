De Ziua Internaţională a Copiilor

Şcoala Gimnazială Ipoteşti, în parteneriat cu Primăria şi Consiliul Local al comunei Ipoteşti, I.I. Manaz Cornel ”CMmontage”, Complexul de apartamente “Floare de colţ” Dorohoi, a organizat, în data de 1 iunie a.c., acţiunea ,,Pe aripile copilăriei”, la care au participat 750 de elevi şi preşcolari, 40 de cadre didactice, 50 de voluntari, părinţii elevilor şi alţi membri ai comunităţii locale.

Ziua Copiilor a început cu ,,Maratonul Speranţei - alungă boala”, ediţia a III-a, la care au participat copiii din Asociaţia „Freamăt de Speranţă”. Preşedintele asociaţiei, Anca Crăciun, a declarat că Şcoala Gimnazială Ipoteşti „a fost o gazdă nemaipomenită şi colectivul de profesori implicaţi în proiectul <Maratonul Speranţei - alungă boala> a dat dovadă de un profesionalism cum rar mi-a fost dat să întâlnesc. Ziua de astăzi a fost absolut minunată”.

La deschiderea oficială, care a avut loc după maraton, au participat primarul de Ipoteşti, Sorin Tofan, viceprimarul Constantin Bobu şi partenerii din cadrul proiectului. Apoi toţi copiii prezenţi au semnat cu entuziasm pe panoul ”Amprenta copilăriei”, după care copiii de la Complexul de apartamente “Floare de colţ”, din Dorohoi, au prezentat un scurt program artistic. Sub îndrumarea profesorului Mihai Lungoci, de la Palatul Copiilor Suceava, toţi copiii au învăţat imnul zilei, după care copilul-poet Sebi Crăciun a recitat poezia ”Mulţumesc!”, ale cărei versuri au adus lacrimi în ochii publicului. Stimulat de ambianţa prietenoasă din Ipoteşti, Sebi a scris: „Vei îndrăgi cu siguranţă acest loc / În care viaţa însăşi pare un joc, / În care cea dintâi virtute, omenia, / E veşnică precum copilăria”.

Zi de bucurie pentru copii şi de nostalgii pentru adulţi

Momentul mult aşteptat de toţii copiii a fost „Zâmbetul, jocul, veselia... îmi colorează COPILĂRIA”, când s-a dat startul la jocuri: ”Oul cu lingura”, ”Obstacole”, ”Rufele”, ”Găleţile cu nisip/apă”, ”Război cu funia”, ”Balonul pe funie”, ”Bomboane în iarbă”, ”Clovnul vesel”, ”Schiurile – Marş în sincron”, ”Bărbiereşte balonul”, ”Aleargă în lighean” şi multe altele.

„Ziua Internaţională a Copiilor a fost prilejul unei întâlniri fericite a celor mari cu cei mici, prin participarea împreună la acţiuni şi evenimente inedite, atractive pentru copii şi aducătoare de amintiri şi nostalgii pentru cei mari. Suntem bucuroşi că activitatea pe care am derulat-o a atras numeroşi sponsori: Fundaţia Umanitară Doxa, SC System Conect, SC Ionioana Still, II Imobiliare Marişca, SC Matei Construct, SC Duciben SRL, SC Hostiuc Construct, AS <Prietenii rugby-ului din Bucovina>, Pensiunea Anastasia, SC Albu Bretzels SRL, GB Class Confort şi SC Iaţcu Imobiliare”, a declarat directorul Şcolii Gimnaziale Ipoteşti, prof. Loredana Corjuc.

La rândul său, Emil Sticea, şef Centru, la Complexul de apartamente „Floare de colţ” Dorohoi, a afirmat că „a fost un timp minunat petrecut alături de copiii şi oamenii inimoşi din Ipoteşti; întâlnirile de acest gen necesită multă dedicare, ingeniozitate şi energie, într-un cuvânt, pasiune”. El a mulţumit primarului de Ipoteşti, Consiliului Local, directorului şcolii şi omului de afaceri sucevean Cornel Manaz, care anul trecut a avut iniţiativa acestui parteneriat între şcoala din Ipoteşti şi copiii aflaţi în plasament la „Floare de colţ”, precum şi tuturor partenerilor şi voluntarilor care prin acţiunea lor „de 1 iunie au atins inimile copiilor, bucurându-i şi oferindu-le clipe de fericire”.