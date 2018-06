Finanţare

Prezent la Universitatea „Ştefan cel Mare” la începutul acestei săptămâni, ministrul Educaţiei, Valentin Popa, a declarat că bugetul alocat instituţiei sucevene în 2018 este mai mare cu 32% decât cel aferent anului trecut. Creşterea este peste media naţională, bugetul alocat universităţilor din România, în acest an, fiind în medie cu 24% mai mare comparativ cu 2017.

”La finalul săptămânii trecute am participat la Consiliul Naţional al Rectorilor, de la Oradea, ocazie cu care am prezentat şi varianta finală a finanţării universităţilor pentru anul 2018. Bugetul pentru universităţile din România are o creştere de aproximativ 24% faţă de anul trecut. Dar Universitatea din Suceava, datorită calităţii cercetării şi a creşterii numărului de studenţi bugetaţi, are o creştere de 32% faţă de bugetul de anul trecut”, a arătat Valentin Popa.

Acesta a mai menţionat că finanţarea asigură cu prisosinţă toate creşterile salariale care se propagă începând cu a doua jumătate a anului trecut, dar mai ales de la 1 martie, când salariile au crescut cu 20%.

”Mai mult decât atât, în această lună vom asigura pentru fiecare angajat şi un voucher de vacanţă prin contractul instituţional. Sunt veşti bune, şi acestea se datorează clar dumneavoastră, colegilor mei”, le-a transmis ministrul universitarilor suceveni.

Ministrul de resort a participat luni, la Suceava, laCongresul Asociaţiei Mondiale de Ştiinţe ale Educaţiei, eveniment care a reunit în jur de 200 de cercetători şi cadre didactice din România şi străinătate.