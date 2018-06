Ziua Internaţională a Copilului a fost sărbătorită şi la Fălticeni. Şi în acest an, Primăria şi Consiliul Local, în parteneriat cu Grupul Local de Tineret „Aripi în Europa”, instituţiile culturale din municipiu, grădiniţele şi şcolile gimnaziale, au organizat mai multe activităţi în care au fost implicaţi copiii. Încă de la ora 8.00 peste 30 de voluntari au primit baloane, hârtie creponată, vopsele, acuarele şi cretă colorată pentru a pregăti zona de joacă amenajată pe Aleea Pietonală. Două ore mai târziu s-a făcut „încălzirea” cu „Dansuri la locul de întâlnire”, cei mici fiind invitaţi să imite mişcările voluntarilor care dansau pe ritmurile melodiilor ascultate de preşcolari la grădiniţă. Copiii sub şapte ani au fost preluaţi de voluntari iar după ce au făcut cunoştinţă şi s-au împrietenit, au jucat diverse jocuri de socializare adaptate vârstei.

„Joaca de-a arhitectura”

„Joaca de-a arhitectura”, a fost tema concursului de desene pe asfalt dar şi a celui de grafică al liceenilor. Sub coordonarea arhitectului Andreea Gabriela Cioban, o tânără fălticeneancă arhitectă în Cluj, copiii de grădiniţă şi cei de gimnaziu au reprezentat pe asfalt cu ajutorul cretei colorate propria viziune asupra modului în care arată oraşul. Liceenii s-au exprimat prin grafică şi au arătat cum îşi doresc să arate urbea lor peste 20, 30 sau 50 de ani.

„Am dorit să organizez acest concurs de desene pe asfalt, având ca temă arhitectura urbană, pentru că în urmă cu mulţi ani, când eram elevă în clasele primare, după ce am desenat cu clasa, tot în faţa primăriei şi tot cu cretă colorată - oraşul, mi-am dorit să devin arhitect. Mi-am continuat studiile de desen la Clubul Copiilor în perioada gimnaziului, mai mult cu desen artistic, apoi în liceu am descperit frumuseţea desenului tehnic. A fi architect este o meserie frumoasă, care poate fi descoperită încă din copilărie prin desenul urban”, ne-a spus Andreea Gabriela Cioban.

Dacă pentru cei mici, premierea a fost simplă, cei aproape 200 de copii fiind răsplătiţi cu diplome şi dulciuri oferite de Primăria Fălticeni, pentru liceeni, Gabriela Cioban şi consilierul local Alexandru Mihoc au avut o misiune dificilă în stabilirea câştigătorilor. Premiul pentru cea mai expresivă reprezentare şi Premiul I au revenit echipei Colegiului „Nicu Gane” formată din Maria Nistor, Valentina Şchiopu, Diana Lupu şi Cosmin Izot. Premiul pentru cea mai bună perspectivă a revenit echipei Colegiului „Vasile Lovinescu”, iar Premiul pentru cea mai bună reprezentare a zonei a ajuns la Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu”.

De un real succes s-au bucurat atelierele de face-painting tematic, dar şi celelalte activităţi ale Grupului Local de Tineret „Aripi în Europa”, coordonate de Lili Victoria Melinte, reprezentanta Primăriei în această activitate.

Centenarul Marii Uniri redat cu creta colorată pe pavaj

Şi Muzeul de Artă „Ion Irimescu” a organizat „Ziua copilului în anul centenar”, prin activităţi artistice pentru copii, coordonate de angajaţii muzeului. Concursul „Desen cu creta pe pavaj”, având ca temă „Centenarul Marii Uniri”, a reunit elevi din clasele V – VIII de la cele patru şcoli gimnaziale din municipiu. Fiecare echipaj a primit cretă colorată, 16 culori diferite, cele două teme abordate fiind: „România Centenară”, în cadrul căreia elevii au scos în evidenţă implicarea României în Primul Război Mondial şi realizarea Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918; „Fălticeniul Centenar”, copiii prezentând prin desen Rolul Regimentului 16 Dorobanţi în Primul Războiul Mondial, cinstirea eroului aviator Vasile Niculescu, născut la Fălticeni, care a dus de la Bacău pe Câmpia Blajului lada sigilată cu documente pentru Unirea din 1918 şi a împrăştiat un sac cu manifeste, sărbătorirea Unirii în curtea actualului Muzeu „Ion Irimescu”, sau evoluţia oraşului în cei 100 de ani de la înfăptuirea Marii Uniri.

„Pentru că ne aflăm în anul în care sărbătorim 100 de ani de la Marea Unire, am dorit să-i provocăm pe copii să-şi reamintească ce au studiat la orele de istorie într-un exerciţiu artistic în care să fie scos în evidenţă rolul pe care România şi oraşul Fălticeni l-au avut în Primul Război Mondial, dar şi în ceea ce priveşte împlinirea idealului naţional al Marii Uniri”, ne-au declarat organizatorii.

Pavel, Cezar şi Cleopatra Stratan, alături de copiii din Fălticeni

Grupul Local de Tineret „Aripi în Europa” a organizat în parteneriat cu Primăria Fălticeni o zi de joacă la Centrul de Zi „Domino”. În parteneriat cu Centrul Cultural „Grigore Vasiliu Birlic”, Clubul Copiilor şi instituţiile de învăţământ din Fălticeni, Primăria şi Consiliul Local au organizat de la ora 14.00 un spectacol artistic la Amfiteatrul din Parcul „Nada Florilor”, care s-a încheiat cu ediţia a III-a a concursului „Ai şi tu talent” şi cu un concert Cezar Stratan, Cleopatra Stratan şi Pavel Stratan.

„Copiii noştri merită tot ce este mai bun. Plecând de la această idee, am investit în educaţie, în infrastructura şcolară, modernizarea clădirilor, terenuri de sport şi, mai nou, vom construi prima cantină şcolară. I-am premiat an de an pe elevii cu rezultate deosebite la învăţătură şi în sport. Am investit în zona practicării sportului în masă şi de performanţă, în zona de agrement, unde peste 150 de copii practică înotul şi ne bucură cu performanţe deosebite în nataţie. Astăzi am deschis un nou capitol pentru ei şi nu numai. De Ziua Copilului am inaugurat primul parc de aventură din Fălticeni. 180 de copii de toate vârstele s-au distrat în prima zi, de ziua lor, la parcul de aventură. 600 de copii au ales să se distreze la spectacolul organizat de Primărie şi la concertul unde au cântat Cleopatra, Cezar şi Pavel Stratan, iar alţi 400 de copii au simţit din plin bucuriile verii la bazinele de înot. Au fost alături de ei părinţi şi bunici care au împărtăşit bucuria celor mici. Ne bucurăm că am putut marca în cel mai frumos mod posibil această zi. O zi deosebită la Fălticeni, pentru copiii noştri”, a declarat primarul Cătălin Coman.