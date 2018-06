Recompensă

Eduard Dumitrescul şi Bogdan Rusu, liderii promoţiei 2018 a clasei de gimnaziu de la Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare” Suceava, ambii multipli olimpici şi cu toate mediile de 10 în cei patru ani, au fost recompensaţi cu cea mai înaltă distincţie a instituţiei - Diploma şi Placheta de onoare.

Decernarea a avut loc în cadrul cursului festiv al gimnaziştilor ştefanişti, care a avut loc la finele săptămânii trecute.

„Am zărit panoul de olimpici de la intrare şi mi-am spus că într-o zi mă voi număra şi eu printre ei. Primul meu gând de ştefanist… N-a fost deloc uşor să-mi văd visul împlinit, însă preocuparea permanentă a dumneavostră, domnilor profesori, de a ne insufla noi şi noi cunoştinţe m-a ajutat în acest sens. Am înţeles totodată că doar prin muncă temeinică poţi ajunge la rezultatele dorite. Uneori eşti nevoit să faci compromisuri, să renunţi la ceva ce-ţi place cum ar fi sportul sau o carte bună, însă ştefanistul ştie să-şi găsească echilibrul.”, a arătat elevul Eduard Dumitrescul în discursul său.

De partea cealaltă, elevul Bogdan Rusu a menţionat că „experienţa de a studia pe parcursul gimnaziului la Colegiul Naţional <Ştefan cel Mare> a reprezentat o oportunitate unică pe care mulţi o ratează speriaţi de dificultăţile pe care ei îşi imaginează că le vor întâlni la această şcoală. În cazul nostru, ţin să cred că s-a întâmplat chiar contrariul având în vedere faptul că am avut parte de modele exemplare, dascăli care ne-au călăuzit pe calea cea dreaptă şi care nu ne-au învăţat doar disciplina lor, ci ne-au arătat ce înseamnă viaţa şi ce înseamnă să fim ştefanişti adevăraţi”.

Elevi care au performat până la nivelul excelenţei

Toţi cei 26 absolvenţi au media clasei a VIII-a cel puţin 9.00. Diriginte al clasei a fost profesoara de limba română Andreea Şandru.

Directorul colegiului, Dan Popescu, a mărturisit că, în calitate de profesor al clasei, a avut şansa să colaboreze cu elevi care au performat până la nivelul excelenţei.

„Vă asigur că sunteţi una dintre nu foarte multele mele clase preferate”, a transmis elevilor.

„Întâi vă felicit pentru că, acum patru ani, împreună cu familiile, aţi decis participarea la o autentică competiţie de dezvoltare a personalităţii. Nu sunt cuvinte formale pentru că, aşa cum sper că v-aţi convins, şcoala noastră funcţionează cu o schemă logică tot mai abandonată în lumea de astăzi: aceea a unei instituţii de performare în educaţie. (…) Am încercat în aceşti patru ani să vă incit şi chiar să vă provoc nu numai la însuşirea unor adevăruri indubitabile, ci şi la abordarea unor dileme de care lumea noastră tot mai complicată şi confuză nu duce lipsă. (…) Aşa cum v-am mărturisit, nu am convingerea că procedura de validare a pregătirii pentru integrarea fiecăruia dintre voi în ciclul de învăţământ liceal nu este lipsită de hazard. Totuşi, am credinţa că sunteţi pregătiţi pentru a gestiona cu discernământ începutul unei noi aventuri a cunoaşterii, iar pasul către ea vă este chiar facil. Mult succes şi inspiraţie în tot ce veţi face în continuarea frumosului vostru vis!”, a mai transmis Dan Popescu.