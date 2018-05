Urban Bike Suceava

Un proiect al studenţilor Universităţii ”Ştefan cel Mare” Suceava (USV), ce presupune implementarea unui sistem electronic de închiriat biciclete în oraşul Suceava, a fost premiat în cadrul finalei naţionale a celei mai importante competiţii de antreprenoriat din ţară, „Company of the year” 2018, organizată de Junior Achievement România. Evenimentul s-a desfăşurat în perioada 22-23 mai, la Bucureşti.

În urma parcurgerii mai multor etape, echipa Urban Bike Suceava de la USV a fost una dintre cele 11 echipe finaliste la secţiunea studenţi, dintr-un total de 300 de echipe înscrise în competiţie (secţiunile elevi şi studenţi).

„Proiectul echipei USV presupune implementarea unui sistem electronic de închiriat biciclete în oraşul Suceava. Bicicleta poate fi ridicată din punctul A şi returnată în punctul B, acest lucru fiind posibil cu ajutorul unei aplicaţii uşor de utilizat. Iniţial, se descarcă gratuit aplicaţia, apoi se selectează bicicleta pe care clientul doreşte să o ridice, iar aplicaţia utilizează tehnologia Bluetooth a telefonului pentru a debloca electronic bicicleta din suport”, spun reprezentanţii echipajului.

Echipa a fost alcătuită din Alina Alexandra Filip, Remus Guluţă, Mihaela Bianca Scutariu, Maria-Cătălina Tapalagă şi Ana Maria Ţaran, de la Facultatea de Inginerie Alimentară din cadrul USV, coordonaţi de conf. univ. dr. ec. Ovidiu-Aurel Ghiuţă.

Acesta a declarat: „Suntem la prima participare la această competiţie şi a fost onorant să ajungem în finală. Personal, am fost selectat şi în susţinerea unui webminar cu tema <Marketing şi cercetarea de piaţă>, în cadrul Incubatorului JA Bizz Factory, ce a precedat finala. Am văzut proiecte deosebite, atât la secţiunea elevi, cât şi la cea destinată studenţilor. Participanţii au dat dovadă de pasiune, creativitate şi adaptare la noile tehnologii. Această competiţie, gestionată de Junior Achievement România, este benefică studenţilor deoarece le confirmă, chiar înainte de angajare, că ceea ce fac ei la ore se aplică şi în practică, cerinţele acestei competiţii fiind similare cerinţelor proiectului de grup pentru activitatea pe parcurs la disciplinele din domeniul Marketingului sau Antreprenoriatului. Anul acesta am participat în cadrul competiţiei cu trei echipe de studenţi de la Facultatea de Inginerie Alimentară şi Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor”.