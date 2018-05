Festivitate

Decernarea diplomelor de promovare a examenelor de limbă germană din cadrul Colegiului Naţional ”Petru Rareş” a beneficiat de prezenţa ambasadorului Germaniei în România, Excelența Sa Cord Meier Klodt. Diplomatul german a fost primit vineri dimineaţă, în jurul orei 09.00, de către conducerea colegiului sucevean şi a participat la festivitatea în cadrul căreia a fost răsplătit efortul elevilor de a studia, cu rezultate deosebite, limba germană. Prezenţa sa la ceremonie a reprezentat un semn de recunoaştere a rezultatelor obţinute de elevii Colegiului ”Petru Rareş” în studiul şi promovarea limbii germane.

Festivitatea a fost deschisă de directorul colegiului, profesor Daniela Dungeanu, care a adresat ambasadorului invitat şi audienţei câteva gânduri: ”Este o onoare pentru noi să ne fiţi alături în această zi festivă şi emoţionantă şi considerăm prezenţa dumneavoastră aici ca o recunoaştere a interesului şi pasiunii pe care le manifestă elevii şi profesorii acestui colegiu pentru studiul limbii germane. Sunt astăzi aici absolvenţi ai claselor a XII-a şi viitori absolvenţi ai claselor a VIII-a, care au finalizat, unii dintre ei, ceilalţi aflându-se pe un drum lung şi greu, presărat cu multe succese, dar şi cu multe greutăţi, pe care suntem convinşi că vor reuşi să le depăşească. Sunt convinsă că mulţi dintre ei se vor adăuga absolvenţilor noştri din alţi ani, care în acest moment sunt studenţi ai unor universităţi de prestigiu din Germania.”

Înainte de decernarea diplomelor de studiu al limbii germane, Medeea Soroceanu, unul dintre elevii de excepţie ai colegiului care a absolvit în avans, în urmă cu doi ani, examenul de limbă germană DSD II, a interpretat o piesă muzicală în limba germană.

A urmat apoi decernarea diplomelor pentru cei 59 de elevi, proveniţi din două clase a VIII-a şi o clasă a VII-a, absolvenţi ai examenului de limbă germană Auf dem Weg zum DSD I.

Studiul limbii germane, o cheie de succes în viitoarea carieră a absolvenţilor

În cadrul ceremoniei a urmat acordarea a 29 ”Deutsches Sprachdiplom” DSD II absolvenţilor de clasa a XII-a, aceştia fiind felicitaţi personal de către ambasadorul german,ES Cord Meier Klodt. El a transmis în final celor prezenţi: ”Sunt extrem de bucuros să fiu aici, pentru că şcoala dumneavoastră are la Bucureşti o reputaţie mare. Nu sunteţi în vecinătate, dar am auzit numai lucruri bune despre învăţământul în limba germană, Colegiul <Petru Rareş> fiind considerat de noi una dintre cele mai bune şcoli din România. Se înţelege de la sine că limbile, în lumea noastră modernă, reprezintă cheia principală pentru succesul profesional. Vizita de astăzi are scopul de a vă felicita pe voi, elevii, pentru succesul obţinut până acum şi pentru a vă ura un drum bun în profesia voastră. Diploma DSD este pentru voi toţi cheia pentru studiu atât în ţară, cât şi în Germania şi peste tot în Europa, pentru viitoarea voastră carieră.” Festivitatea s-a încheiat cu un fragment dintr-o piesă de teatru, jucată de elevii liceului în limba germană.