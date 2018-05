Sărbătoare

Joi, 24 mai, Grădiniţa Specială Fălticeni a sărbătorit 63 de ani de activitate. La manifestarea găzduită de sala de festivităţi a instituţiei au participat deputatul Alexandru Rădulescu, reprezentanţi ai inspectorului şcolar, foste cadre didactice şi fostele directoare ale grădiniţei, acum pensionare, Viorica Gold şi Maria Nistoreasa, reprezentanţi ai instituţiilor de învăţământ din localitate şi de la Şcoala de Subofiţeri Jandarmi, reprezentanţi ai unor instituţii publice şi ai colaboratorilor, colegi de la instituţii de învăţământ din Câmpulung Moldovenesc, Gura Humorului, părinţi ai copiilor care învaţă la această unitate.

Elena Varganici, directoarea Grădiniţei Speciale, ne-a spus: “În cei 63 de ani am adunat emoţii, am clădit poveşti ale sufletului, am construit împreună ceea ce astăzi este unitatea de învăţământ care sprijină copiii cu dizabilităţi. La început au fost doar copii cu deficienţe de auz, dar de-a lungul anilor am deschis uşile instituţiei noastre şi pentru copii cu alte tipuri de deficienţe. Din 1982 au venit la Grădiniţa Specială copiii cu deficienţe mintale.

Anul acesta avem înscrişi în grădiniţă 101 copii cu tulburări din spectrul autist, sindrom Down, deficienţe intelectuale, deficienţe multiple senzoriale, având inclusiv o grupă de copii nevăzători.

Grădiniţa asigură un climat optim pentru dezvoltarea copiilor din toate punctele de vedere. Resursele sunt generoase, atât cele umane, cât şi cele materiale. Suntem o echipă de 33 cadre didactice, care împreună cu personalul auxiliar şi personalul nedidactic sprijină copiii cu dizabilităţi. Baza materială a fost înnoită în ultimii ani şi adaptată nevoilor unităţii. Avem o relaţie foarte bună cu Consiliul Judeţean. În perioada cât domnul Rădulescu a fost vicepreşedintele instituţiei am modernizat şi îmbunătăţit baza tehnico-materială. În prezent, actuala conducere a Consiliului Judeţean derulează un proiect european de reabilitarea energetică a clădirii”.

Copiii cu deficienţe mintale sau fizice au dreptul de a fi asistaţi şi îndrumaţi, iar părinţii, ajutaţi să facă faţă cerinţelor

Invitaţii au avut cuvinte de apreciere la adresa activităţii derulate în cadrul instituţiei.

Deputatul Alexandru Rădulescu a spus: “Mă bucur că am ocazia să particip în ultimii şase ani la aproape toate evenimentele care sunt organizate la această grădiniţă. Ar fi bine ca foarte mulţi suceveni să afle ce se face la această unitate de învăţământ, copiii cu deficienţe mintale sau fizice au dreptul de a fi asistaţi şi îndrumaţi gratuit, iar părinţii pot fi ajutaţi să facă faţă cerinţelor. Am colaborat îndeaproape, în perioada 2012-2016, cu dumneavoastră şi chiar am reuşit să facem câteva lucruri deosebite împreună. Mă bucur că aceste lucruri sunt continuate şi acum şi vă felicit pentru managementul foarte bun al instituţiei şi pe toţi cei care lucraţi aici pentru munca extrem de dificilă, dar nobilă. Am fost impresionat de ceea ce faceţi dumneavoastră aici de când am ajuns prima oară la această unitate şi impresionat sunt şi acum după atâţia ani”.

Mesajul cadrelor didactice pensionare

Vica Gold, fostă directoare a grădiniţei, a fost mesagerul cadrelor didactice pensionare, care şi-au dedicate mulţi ani din viaţă copiilor cu dizabilităţi.

“Revin în vizită după trei ani cu emoţii şi sunt profund impresionată de ceea ce văd. Totul este mai frumos, unitatea are o atmosferă mai primitoare, caldă, sunt oameni care pun mult suflet în ceea ce fac. S-a depus efort la această grădiniţă din 1955 până astăzi, şi în fiecare etapă cadrele didactice de aici au pus câte o cărămidă pentru a avea o unitate etalon de acest gen la nivel naţional. Chiar de la înfiinţare, în urmă cu 63 de ani, grădiniţa specială se bucura de aprecierea ministerului şi a organelor locale de partid din acele vremuri. Eu am venit la Grădiniţa specială în 1970 şi chiar dacă făcusem practică la cele mai dotate şi cele mai bune grădiniţe din Suceava, m-a impresionat grădiniţa pe care am găsit-o pe strada Ion Creangă pentru că, deşi sălile erau mici, grădiniţa era foarte bine dotată, cadrele didactice aveau o ţinută deosebită, toate erau coafate, cu halate albe, era o atmosferă primitoare. Acesta a fost imboldul pentru a rămâne în învăţământul special”, ne-a spus Viorica Gold.