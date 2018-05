COMUNICAT DE PRESĂ

S.C. RAMSOR COM S.R.L., Oras Solca, Strada Gheorge Doja, Nr. 37, Langa Casa de apa, cod postal 725600, judet Suceava, România,a semnat in luna mai 2018, Contractul de Finantare pentru proiectul “CONSTRUIRE FABRICA PELETI“, Cod SMIS 112636,proiect finanţat prin Programul Operational Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 2: Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritate de investitii: 2.1 Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.

Valoarea totala a proiectului este 1.257.480,26 lei, din care asistenta financiara nerambursabila solicitata 885.975,27 lei.

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional 2014-2020 este Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, iar Organismul Intermediar responsabil cu implementarea acestui program in Regiunea de Dezvoltare Nord-Est este Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord – Est.

Obiectivul generalal proiectului il reprezinta dezvoltarea activitatii firmei SC RAMSOR COM SRL, prin derularea unei activitati noi, fabricarea de peleti de calitate, Ia un pret avantajos, cu un impact pozitiv asupra dezvoltarii economice in zona orasului Solca, precum si asupra dezvoltarii durabile prin utilizarea si producerea de "energie verde".

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Realizarea unei fabrici de peleti, incluzand infrastructura si dotarea acesteia.

2. Crearea a 5 noi locuri de munca Ia finalul implementarii proiectului, in scopul constituirii unei echipe profesionale eficiente. La finalul implementarii proiectului se vor crea 5 noi locuri de munca, respectiv: 1 agent vanzari, 1 sef de productie, 3 operatori linie tehnologica. Aceasta echipa care va lucra in cadrul fabricii de fabricare peleti, va fi manageriata de adminstratorul firmei si va colabora cu celelalte departamente (de ex. parc auto), din cadrul SC RAMSOR COM SRL. Echipa astfel formata va beneficia de o instruire tehnica si in domeniul protectiei muncii, periodica, astfel incat sa faca fata cu succes cerintelor din fisa postului si sa lucreze in conditii de siguranta.

3. Contractarea unor servicii (proiectare, consultanta, asistenta tehnica, audit financiar, publicitate, etc), cu scopul de a implementa si finaliza proiectul in cele mai bune conditii.

Proiectul urmaresteconstruirea unei fabrici de peleti, inclusiv utilarea acesteia cu o linie tehnologica de fabricare a peletilor, pe terenul apartinand societatii SC RAMSOR COM SRL, locul unde se va realiza investitia fiind in orasul Solca, judetul Suceava.

Perioada de implementarea proiectuluieste de 36 de luni, respectiv intre data 01.03.2017 si data 29.02.2020.

Grupul tintacaruia se adreseaza produsul final ce va fi realizat in cadrul fabricii de peleti a SC RAMSOR COM SRL este reprezentat de: persoane fizice (proprietari de case) care au instalate centrale termice ce functioneaza cu biomasa (peleti); firme private care utilizeaza peletii pentru incalzire pentru birouri, sau alte spatii incalzite; Autoritati publice locale, pentru incalzirea sediilor primariilor, centrelor sociale, caminelor de batrani, case de copii si altor institutii patronate de UAT-uri; CET-uri din localitatile urbane, care au adoptat ca solutie de incalzire, utilizarea biomasei (peleti); pensiuni turistice, manastiri, etc..

Pentru informaţii suplimentare despre derularea proiectului, va rugam sa contactati S.C. RAMSOR COM S.R.L. la tel. 0741048735, email: sorinavram.ramsor@gmail.com , Administrator SORIN AVRAM.